"Aileyi Besleyen Nebevi Değerler" konferansı

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, Kur'anın konumlandırdığı kadın-erkek perspektifinin birbirine rakip değil, birbirine refik anlayış olduğunu belirterek, "Yani kadın mı, erkek mi reis? Kadın mı, erkek mi üstün? Kadının mı, erkeğin mi sözü geçer? Evlilikte sevginin sözü geçer. Evlilikte oluşturmak istediğiniz sevginin sözü geçer." dedi.

Akbulut, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğinde düzenlenen "Aileyi Besleyen Nebevi Değerler" konulu konferansta yaptığı konuşmada, manevi değerlerin aileyi ayakta tuttuğunu söyledi.

Aile üzerinden olumsuzlukların konuşulmasına karşı olduğunu, aile ve şiddetin yan yana gelmemesi gerektiğini ifade eden Akbulut, "Aile içi şiddet diyoruz ya, aile ve şiddet kelimeleri yan yana gelebilecek kavramlar değildir. Aile ile ilgili huzursuzluk ve nifak kavramları yan yana gelebilecek kavramlar değildir." dedi.

Akbulut, ailede merhamet ve şefkat değerlerinin öne çıkması gerektiğini belirterek, aile bireylerine huzur ve mutluluğun sağlanması için görevler düştüğünü dile getirdi.