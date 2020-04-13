Aişe nine evinde doktor kontrolünden geçti

Muğla'da dört tekerlek taktığı eski bir tahta parçasını elleriyle iterek hareket etmeye çalışan 87 yaşındaki Aişe Kurkmaz, sağlık ekiplerince evinde kontrolden geçirildi.

Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan ve 15 yıl önce geçirdiği hastalık sonrası yürüyemez hale gelen Kurkmaz, evini paylaştığı 2 kedi ve köpeğiyle zorlu bir yaşam sürüyor.

Devlet yetkililerinin ve yardımseverlerin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdüren Kurkmaz için İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi yetkilileri geldi.

Görevliler geldiğinde bahçede olan Aişe nine, muayene olmak için evin önündeki beton zemine, köşelerine tekerlek taktırdığı kare şeklindeki tahta yardımıyla gelebildi.

Tansiyonu, nabzı ve ateşi ölçülen, gerekli kontrolleri yapılan Aişe ninenin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Aişe ninenin evi temizlenerek dezenfekte edildi.

- Yaşlı kadına giysi ve gıda yardımı

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan ve Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz de yaşlı kadını ziyaret ederek gıda ve giysi yardımında bulundu.