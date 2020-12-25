Aizanoi Antik Kenti’nde çalışmalar hızlandırıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Anik Kenti’nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Vali Ali Çelik, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, dünyanın ilk borsası ile Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’nin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilerek tüm dünyaya tanıtılması ve ilçe halkının turizmden gelir elde etmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kütahya Valisi Ali Çelik’in Kasım ayı içerisinde yaptığı inceleme ziyareti esnasında “metruk binalara ilişkin çalışma yapılması” talimatı üzerine faaliyetlerin hızlandırıldığı Aizanoi Antik Kenti’nde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onay alınarak Macellum, Sütunlu Cadde ve Penkalas Çayı’nın çevresinde bulunan metruk binalar yıkıldı.

’’Restorasyon çalışmaları hızlandırıldı’’

Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulan 43 metruk yapı hakkında karar çıktı. Metruk yapıların rölövelerinin alınarak kurul kararı doğrultusunda restorasyon ve yıkım çalışmalarına başlanacak. Tapınak karşısındaki metruk yapılar Ocak ayında kurul gündemine alınacak. Kurulun onay verdiği metruk binaların her biri fonksiyon tanımlanarak hızlı bir şekilde restore edilecek. Yapılar, Aizanoi Antik Kenti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için hazır hale getirilecek” dedi.

Agora bölgesinde yer alan atıl ve harabe yapılarda da incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, kurul üyeleri ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Türkan ile yapılarla ilgili neler yapılabileceğine dair istişarelerde bulundu.