Aizanoi Antik Kenti’nde özel bir sikke koleksiyonu bulundu

Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aizanoi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’nde eşsiz bir sikke koleksiyonunun bulunduğunu açıkladı. Sayımda 651 gümüş sikke olduğu ortaya çıkan bu sikkelerin tamamının Roma Cumhuriyet döneminin imparatorlarından Augustus devrine ait olduğu belirlendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2012’de dahil olan, aynı zamanda en iyi korunmuş Zeus tapınağına da ev sahipliği yapan antik kentte yürütülen kazılarda bir testide, 651 adet gümüş sikke bulundu. Roma dönemine ait koleksiyonlarda nadiren görülen bu eserler, kazı ve alan çalışmalarında açığa çıkarıldı. Antik kentten geçen çayda, Roma dönemindeki gibi kayıkların yüzdürüleceği “Aizanoi Penkalas Projesi” çalışmalarında bir testide ender rastlanan gümüş sikkelerin bulunduğu kaydedildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özer, kazı çalışmalarındaki buluntuların neden özel olduğunu şöyle ifade etti, “2019 yılında yapılan kazı çalışmalarımızda bulduğumuz bu çok özel sikke koleksiyonu pandemi nedeniyle bu sezon açıldı. Eserler doğrudan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne götürülerek, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy tarafından sergi açılışı gerçekleştirildi. Sayımda 651 gümüş sikke olduğu ortaya çıkan bu sikkelerin tamamının Roma Cumhuriyet döneminin imparatorlarından Augustus devrine ait olduğu belirlendi. Roma Cumhuriyet Dönemi’ne ait yüzyılı kapsayan bu gümüş sikkeler arasında bir adet o dönemde yapılan sahte bir sikke de yer alıyor. Bu açıdan da koleksiyonu daha özel kılan sikkeler arasında ayrıca Julius Ceasar’a ve Brutus’e ait sikkeler de yer almaktadır. İtalya Roma’nın efsanevi mitolojik kurucusu Aeneas’ın babasının İtalya topraklarına girme sahnesi betimlenen bu gümüş sikkeler, Roma Cumhuriyet döneminin son yüzyılının bir sikke albümü niteliğindedir. Son derece özel ve ünik bir koleksiyonu oluşturmaktadır” dedi.