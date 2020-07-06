YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı büyeledi

Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı büyeledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yağan yağmurun ardından Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı görenlere doyumsuz bir manzara sundu.Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü ebedi kılmak için cep telefonlarına kaydetme telaşı içerisine girdiler.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yağan yağmurun ardından Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.
Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı görenlere doyumsuz bir manzara sundu.
Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü ebedi kılmak için cep telefonlarına kaydetme telaşı içerisine girdiler. Kısa sürede Kütahya’da sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasına giren bu görüntü anı, birçok vatandaş tarafından telefonlarına kaydedilip ölümsüzleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Başkan Arif Teke’den Bakan Kurum’a Şehit Sancaktar Anıtı biblosu hediyesi

Başkan Arif Teke’den Bakan Kurum’a Şehit Sancaktar Anıtı biblosu hediyesi

Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Kayserispor ile Beşiktaş 48. randevuda

Kayserispor ile Beşiktaş 48. randevuda

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:33
Öğle
13:10
İkindi
17:06
Akşam
20:37
Yatsı
22:20

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Simav’da ev karantinası

Simav’da ev karantinası

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.