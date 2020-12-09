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Ajax 0-1 Atalanta (Maç Sonucu)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.12.2020 22:54 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda kazananın tur atlayacağı maçta Atalanta, deplasmanda Ajax'ı 1-0 mağlup etti ve son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Ajax 0-1 Atalanta (Maç Sonucu)

Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında Ajax, evinde Atalanta ile karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi Atalanta 1-0 kazandı ve gruptan çıkmayı başardı.

Maç öncesi beklentilerinin aksine daha kontrollü oynayan iki takım uzun süre golü bulamazken, suskunluğu bozan 85. dakikada Muriel oldu. Ajax'ta genç oyuncu Gravenberch, 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İtalyan ekiplerine rakip olduğu son 7 maçta yenilgi almayan Ajax, 8. karşılaşmasında Atalanta karşısında mağlubiyeti tattı.

Bu sonucun ardından Atalanta puanını 11 yaparak Liverpool'un arkasından 2. sırada gruptan çıktı. Ajax ise 7 puanda kaldı ve 3. olarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

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