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Ajax - Atalanta Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Ajax, son zamanlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Atalanta ise zorlu bir süreçten geçiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Ajax - Atalanta Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Ajax
Perşembe 22:00
22.10.2026
Atalanta
Stadyum: Johan Cruijff Arena Hakem: Antonio Nobre

Ajax ile Atalanta, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Johan Cruijff Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Ajax, güçlü bir savunma ve etkili hücumla sahaya çıkmayı hedefliyor.

Lig Durumu

Atalanta

11. İtalya Serie A Ligi
O
7
G
3
B
0
M
4
P
9
10
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Atalanta 10 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Atalanta Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 0 / 3
Gol
3 – 7

Ajax (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 10 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 18 gol atıp 7 gol yedi.

Atalanta (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 9 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Ajax

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Groningen 2-5 Ajax Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 15.10.2026 Hajduk Split 2-1 Ajax UEFA Konferans Ligi M
  • 10.10.2026 Ajax 1-1 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 19.09.2026 Ajax 2-2 Excelsior Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 15.09.2026 Ajax 5-1 Willem II Hollanda Eredivisie Ligi G
Atalanta M G M M M

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Milan 3-2 Atalanta İtalya Serie A Ligi M
  • 15.10.2026 Atalanta 3-1 Pafos FC UEFA Konferans Ligi G
  • 12.10.2026 Atalanta 3-1 Venezia İtalya Serie A Ligi G
  • 20.09.2026 Juventus 2-0 Atalanta İtalya Serie A Ligi M
  • 12.09.2026 Atalanta 1-2 Cagliari İtalya Serie A Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Ajax, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet alarak dikkat çekti. Bunun yanında, Hollanda Eredivisie Ligi'nde de son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile formda bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular

Ajax

8 eksik
Kasper Dolberg Sakat Diz Sakatlığı
Steven Berghuis Şüpheli
Daley Blind Sakat Sırtından Sakat
Yves Bissouma Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Caio Henrique Şüpheli
Simon Adingra Şüpheli
Anton Gaaei Şüpheli
Oliver Edvardsen Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Atalanta

8 eksik
Giacomo Raspadori Sakat Adale Problemi
Odilon Kossounou Sakat Adale Problemi
Kamaldeen Sulemana Sakat Diz Sakatlığı
Isak Hien Sakat Uyluk Sakatlığı
Sead Kolasinac Sakat Adale Problemi
Franck Kessie Şüpheli
Giorgio Scalvini Şüpheli
Thomas Pompei Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Ajax kadrosunda Kasper Dolberg (Sakat - Diz Sakatlığı), Steven Berghuis (Şüpheli), Daley Blind (Sakat - Sırtından Sakat), Yves Bissouma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Caio Henrique (Şüpheli), Simon Adingra (Şüpheli), Anton Gaaei (Şüpheli) ve Oliver Edvardsen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Atalanta kadrosunda Giacomo Raspadori (Sakat - Adale Problemi), Odilon Kossounou (Sakat - Adale Problemi), Kamaldeen Sulemana (Sakat - Diz Sakatlığı), Isak Hien (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Sead Kolasinac (Sakat - Adale Problemi), Franck Kessie (Şüpheli), Giorgio Scalvini (Şüpheli) ve Thomas Pompei (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Nikola Krstovic Nikola Krstovic Atalanta 4 Gol 1 Asist
Nicola Zalewski Nicola Zalewski Atalanta 0 Gol 2 Asist
Gianluca Gaetano Gianluca Gaetano Atalanta 1 Gol 1 Asist
Franck Kessie Atalanta 1 Gol 0 Asist

Atalanta kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Nikola Krstovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Nicola Zalewski.

İkili Rekabet
0 Ajax
1 Beraberlik
1 Atalanta
  • 09.12.2020 Ajax 0-1 Atalanta Şampiyonlar Ligi
  • 27.10.2020 Atalanta 2-2 Ajax Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Atalanta 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Ajax 2, Atalanta 3 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Ajax - Atalanta maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde.

Ajax - Atalanta maçı saat kaçta?

Saat 22:00'de.

Ajax - Atalanta maçı hangi kanalda?

Elde edilen bilgilere göre yayın kanalı belirtilmemiş.

Ajax - Atalanta maçında hangi oyuncular eksik?

Ajax'ta Kasper Dolberg, Steven Berghuis, Daley Blind, Yves Bissouma, Caio Henrique, Simon Adingra, Anton Gaaei ve Oliver Edvardsen eksik. Atalanta'da ise Giacomo Raspadori, Odilon Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Isak Hien, Sead Kolasinac ve Franck Kessie bulunmuyor.

Ajax ve Atalanta'nın ligde kaç puanı var?

Ajax'ın puanı 9, Atalanta'nın ise 9 puandır.

Canlı anlatım

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Anahtar Kelimeler:
ajax atalanta
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