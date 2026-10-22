Ajax - Atalanta Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Ajax Perşembe 22:00 Atalanta

Ajax ile Atalanta, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Johan Cruijff Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Ajax, güçlü bir savunma ve etkili hücumla sahaya çıkmayı hedefliyor.

Lig Durumu Atalanta 11. İtalya Serie A Ligi O 7 G 3 B 0 M 4 P 9 10 Attığı Gol 11 Yediği Gol -1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Atalanta 10 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı A Atalanta Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 0 / 3 Gol 3 – 7

Ajax (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 10 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 18 gol atıp 7 gol yedi.

Atalanta (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 9 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Ajax tüm kulvarlar Groningen 2-5 Ajax Hollanda Eredivisie Ligi G

Hajduk Split 2-1 Ajax UEFA Konferans Ligi M

Ajax 1-1 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi B

Ajax 2-2 Excelsior Hollanda Eredivisie Ligi B

Ajax 5-1 Willem II Hollanda Eredivisie Ligi G Atalanta M G M M M tüm kulvarlar Milan 3-2 Atalanta İtalya Serie A Ligi M

Atalanta 3-1 Pafos FC UEFA Konferans Ligi G

Atalanta 3-1 Venezia İtalya Serie A Ligi G

Juventus 2-0 Atalanta İtalya Serie A Ligi M

Atalanta 1-2 Cagliari İtalya Serie A Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Ajax, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet alarak dikkat çekti. Bunun yanında, Hollanda Eredivisie Ligi'nde de son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile formda bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular Ajax 8 eksik Kasper Dolberg Steven Berghuis Daley Blind Yves Bissouma Caio Henrique Simon Adingra Anton Gaaei Oliver Edvardsen Atalanta 8 eksik Giacomo Raspadori Odilon Kossounou Kamaldeen Sulemana Isak Hien Sead Kolasinac Franck Kessie Giorgio Scalvini Thomas Pompei

Ajax kadrosunda Kasper Dolberg (Sakat - Diz Sakatlığı), Steven Berghuis (Şüpheli), Daley Blind (Sakat - Sırtından Sakat), Yves Bissouma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Caio Henrique (Şüpheli), Simon Adingra (Şüpheli), Anton Gaaei (Şüpheli) ve Oliver Edvardsen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Atalanta kadrosunda Giacomo Raspadori (Sakat - Adale Problemi), Odilon Kossounou (Sakat - Adale Problemi), Kamaldeen Sulemana (Sakat - Diz Sakatlığı), Isak Hien (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Sead Kolasinac (Sakat - Adale Problemi), Franck Kessie (Şüpheli), Giorgio Scalvini (Şüpheli) ve Thomas Pompei (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Nikola Krstovic Atalanta 4 Gol 1 Asist Nicola Zalewski Atalanta 0 Gol 2 Asist Gianluca Gaetano Atalanta 1 Gol 1 Asist Franck Kessie Atalanta 1 Gol 0 Asist

Atalanta kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Nikola Krstovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Nicola Zalewski.

İkili Rekabet 0 Ajax 1 Beraberlik 1 Atalanta Ajax 0-1 Atalanta Şampiyonlar Ligi

Atalanta 2-2 Ajax Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Atalanta 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Ajax 2, Atalanta 3 gol attı.

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