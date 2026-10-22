Ajax - Atalanta Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Ajax ile Atalanta, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Johan Cruijff Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Ajax, güçlü bir savunma ve etkili hücumla sahaya çıkmayı hedefliyor.
Ajax (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 10 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 18 gol atıp 7 gol yedi.
Atalanta (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 9 puanla 11. sırada.
Ajax, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet alarak dikkat çekti. Bunun yanında, Hollanda Eredivisie Ligi'nde de son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile formda bir görüntü sergiliyor.
Ajax kadrosunda Kasper Dolberg (Sakat - Diz Sakatlığı), Steven Berghuis (Şüpheli), Daley Blind (Sakat - Sırtından Sakat), Yves Bissouma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Caio Henrique (Şüpheli), Simon Adingra (Şüpheli), Anton Gaaei (Şüpheli) ve Oliver Edvardsen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Atalanta kadrosunda Giacomo Raspadori (Sakat - Adale Problemi), Odilon Kossounou (Sakat - Adale Problemi), Kamaldeen Sulemana (Sakat - Diz Sakatlığı), Isak Hien (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Sead Kolasinac (Sakat - Adale Problemi), Franck Kessie (Şüpheli), Giorgio Scalvini (Şüpheli) ve Thomas Pompei (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Atalanta kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Nikola Krstovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Nicola Zalewski.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Atalanta 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Ajax 2, Atalanta 3 gol attı.
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