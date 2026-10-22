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CANLI | Ajax - Atalanta maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | Ajax - Atalanta maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Ajax, 22 Ekim 2026'da Johan Cruijff Arena'da Atalanta'yı konuk edecek. Bu karşılaşma, UEFA yarışmasındaki kritik önemiyle dikkat çekiyor.

Emre Şen

Maç Skoru

Stadyum Johan Cruijff Arena
Hakem Antonio Nobre
Ajax Ajax
-
-
Atalanta Atalanta

17:00 - 22 Ekim 2026

AJAX'TA OSİMHEN SÜRPRİZİ! ANLAMLI HAREKETİN FİKİR BABASI OSİMHEN ÇIKTI

CANLI | Ajax - Atalanta maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
Ajax forması giyen Tolu Arokodare, NEC karşılaşmasında attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kasper Dolberg'e destek verdi. Arokodare, takım arkadaşının formasını kaldırarak yaptığı jestin Victor Osimhen'in önerisiyle gerçekleştiğini söyledi.

13:00 - 22 Ekim 2026

HAJDUK SPLİT - AJAX MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Ajax - Atalanta maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Hajduk Split ve Ajax, UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İki takımın son form durumu ve eksikleri dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 22 Ekim 2026

ATALANTA - PAFOS FC MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Ajax - Atalanta maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
Atalanta, UEFA Konferans Ligi'nde Pafos FC ile mücadele edecek. İtalya temsilcisi, son dönemdeki formunu daha da geliştirmek istiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) HAJDUK SPLİT - AJAX MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Ajax - Atalanta maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 4
Hajduk Split, Ajax ile oynadığı UEFA Konferans Ligi maçını 2-1 kazanarak gruptaki önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

05:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) ATALANTA - PAFOS FC MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Ajax - Atalanta maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 5
Atalanta, UEFA Konferans Ligi'ndeki Pafos FC karşısında 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Eljif Elmas'ın ilk golü ile başlayan maç, Scamacca ve Biel'in golleriyle sonlandı.

05:00 - 22 Ekim 2026

AJAX - ATALANTA MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Ajax - Atalanta maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 6
Ajax, Atalanta ile UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak. Her iki takım için de kritik eksikler dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

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Anahtar Kelimeler:
ajax atalanta
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