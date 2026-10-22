CANLI | Ajax - Atalanta maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
17:00 - 22 Ekim 2026
Ajax forması giyen Tolu Arokodare, NEC karşılaşmasında attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kasper Dolberg'e destek verdi. Arokodare, takım arkadaşının formasını kaldırarak yaptığı jestin Victor Osimhen'in önerisiyle gerçekleştiğini söyledi.
13:00 - 22 Ekim 2026
Hajduk Split ve Ajax, UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İki takımın son form durumu ve eksikleri dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 22 Ekim 2026
Atalanta, UEFA Konferans Ligi'nde Pafos FC ile mücadele edecek. İtalya temsilcisi, son dönemdeki formunu daha da geliştirmek istiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 22 Ekim 2026
Hajduk Split, Ajax ile oynadığı UEFA Konferans Ligi maçını 2-1 kazanarak gruptaki önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
05:00 - 22 Ekim 2026
Atalanta, UEFA Konferans Ligi'ndeki Pafos FC karşısında 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Eljif Elmas'ın ilk golü ile başlayan maç, Scamacca ve Biel'in golleriyle sonlandı.
05:00 - 22 Ekim 2026
Ajax, Atalanta ile UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak. Her iki takım için de kritik eksikler dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
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