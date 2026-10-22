CANLI | Ajax - Atalanta maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

05:00 - 22 Ekim 2026

AJAX - ATALANTA MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Ajax, Atalanta ile UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak. Her iki takım için de kritik eksikler dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.