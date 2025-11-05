Ajax-Galatasaray maçı öncesi nefesler tutuldu! Osimhen için kağıtlar, kalemler çıktı! Her an tarihe geçebilir... İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Lig aşamasından bir üst tura çıkabilmek için çok önemli bir mücadeleye çıkacak sarı-kırmızılılarda sonra gelişmeler haberimizde... | Galatasaray haberleri ...
Maç önü
Ajax: Pasveer, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Moro, Gloukh, Godts, Weghorst
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Maç önü
Hollanda Emniyet Güçleri ve Adalet Bakanlığı, Ajax - Galatasaray maçı nedeniyle Amsterdam'daki bazı bölgelerin yüksek riskli olduğunu duyurdu.
Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena ve etrafındaki bölgelerde polisin önleyici arama ve müdahale yapabileceği duyuruldu.
Buna göre yüzü kapatan örtüler, giysiler giymek yasaklandı. Ayrıca, havai fişek ve benzeri patlayıcı maddelerin taşınması ve yakılmasının yasak olduğu belirtildi.
Maç önü
Sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün Ajax karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.
Maç önü
Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor. Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.
Maç önü
Osimhen, Ajax karşısında gol atarsa Harry Kewell'ı, iki gol bulursa Hagi ve Mário Jardel'i yakalayacak. Hat-trick yapması durumunda ise zirveye çıkacak ve Baros'un (12 gol) rekoruna ortak olacak.
Maç önü
Hollanda ekibinde Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle bu müsabakada forma giymeyecek.
Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu ise maç günü belli olacak.
