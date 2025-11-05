SPOR

Kapat
Ajax-Galatasaray maçı öncesi nefesler tutuldu! Osimhen için kağıtlar, kalemler çıktı! Her an tarihe geçebilir... İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Ajax-Galatasaray maçı öncesi nefesler tutuldu! Osimhen için kağıtlar, kalemler çıktı! Her an tarihe geçebilir... İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Dev mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Victor Osimhen tarihe geçebilir. Peki Ajax Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde önem derecesi yüksek maç öncesi muhtemel 11'ler... | Galatasaray haberleri ...

Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Lig aşamasından bir üst tura çıkabilmek için çok önemli bir mücadeleye çıkacak sarı-kırmızılılarda sonra gelişmeler haberimizde... | Galatasaray haberleri ...

Mynet Anket Ajax-Galatasaray maçı nasıl sonuçlanır?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Ajax Kazanır
Berabere biter
Galatasaray kazanır
Bu anket 10 saat 48 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Maç önü

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Moro, Gloukh, Godts, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Maç önü

HOLLANDA'DA ALARM: RİSKİ YÜKSEK MAÇ

Hollanda Emniyet Güçleri ve Adalet Bakanlığı, Ajax - Galatasaray maçı nedeniyle Amsterdam'daki bazı bölgelerin yüksek riskli olduğunu duyurdu.

Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena ve etrafındaki bölgelerde polisin önleyici arama ve müdahale yapabileceği duyuruldu.

Buna göre yüzü kapatan örtüler, giysiler giymek yasaklandı. Ayrıca, havai fişek ve benzeri patlayıcı maddelerin taşınması ve yakılmasının yasak olduğu belirtildi.

Maç önü

İLKAY VE YUNUS, AJAX KARŞISINDA YOK

Sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün Ajax karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.

Ajax-Galatasaray maçı öncesi nefesler tutuldu! Osimhen için kağıtlar, kalemler çıktı! Her an tarihe geçebilir... İşte muhtemel 11 ler ve son gelişmeler 1

Maç önü

OSIMHEN, ÜST ÜSTE 7 AVRUPA KUPASI MAÇINDA GOL ATTI

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor. Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.

Ajax-Galatasaray maçı öncesi nefesler tutuldu! Osimhen için kağıtlar, kalemler çıktı! Her an tarihe geçebilir... İşte muhtemel 11 ler ve son gelişmeler 2

Maç önü

OSIMHEN TARİHE GEÇEBİLİR!

Osimhen, Ajax karşısında gol atarsa Harry Kewell'ı, iki gol bulursa Hagi ve Mário Jardel'i yakalayacak. Hat-trick yapması durumunda ise zirveye çıkacak ve Baros'un (12 gol) rekoruna ortak olacak.

Ajax-Galatasaray maçı öncesi nefesler tutuldu! Osimhen için kağıtlar, kalemler çıktı! Her an tarihe geçebilir... İşte muhtemel 11 ler ve son gelişmeler 3

Maç önü

AJAX'TA EKSİKLER

Hollanda ekibinde Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle bu müsabakada forma giymeyecek.

Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu ise maç günü belli olacak.

Ajax-Galatasaray maçı öncesi nefesler tutuldu! Osimhen için kağıtlar, kalemler çıktı! Her an tarihe geçebilir... İşte muhtemel 11 ler ve son gelişmeler 4

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00
Ajax Ajax
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Terim yeniden Avrupa futboluna dönüyor! Canlı yayında anlaşmayı duyurduFatih Terim yeniden Avrupa futboluna dönüyor! Canlı yayında anlaşmayı duyurdu
Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...
Anahtar Kelimeler:
ajax galatasaray şampiyonlar ligi galatasaray maçı saat Ajax Galatasaray maçı Ajax Galatasaray maçı saat kaçta Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.