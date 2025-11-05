Ajax-Galatasaray maçı öncesi nefesler tutuldu! Osimhen için kağıtlar, kalemler çıktı! Her an tarihe geçebilir... İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler

Maç önü

HOLLANDA'DA ALARM: RİSKİ YÜKSEK MAÇ

Hollanda Emniyet Güçleri ve Adalet Bakanlığı, Ajax - Galatasaray maçı nedeniyle Amsterdam'daki bazı bölgelerin yüksek riskli olduğunu duyurdu.

Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena ve etrafındaki bölgelerde polisin önleyici arama ve müdahale yapabileceği duyuruldu.

Buna göre yüzü kapatan örtüler, giysiler giymek yasaklandı. Ayrıca, havai fişek ve benzeri patlayıcı maddelerin taşınması ve yakılmasının yasak olduğu belirtildi.