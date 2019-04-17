Ajax, Juventus'u eleyerek devler liginde yarı finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Juventus ile Ajax karşı karşıya geldi.

Juventus karşılaşmanın 28. dakikasında Cristiano Ronaldo ile öne geçti. Ajax, 34. dakikada Donny van de Beek'in golüyle yanıt verdi devreye 1-1'lik skorla girildi.

Dakikalar 67'de kaptan Matthijs de Ligt sahneye çıktı ve Ajax'ı öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ajax, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Juventus'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Juventus'a büyük ümitlerle transfer edilen Cristiano Ronaldo ise, bu sonuç karşısında büyük hayalkırıklığı yaşadı.

Ajax, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise Real Madrid'i eleyerek çeyrek finale çıkmıştı.

BARCELONA TURLADI



Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer çeyrek final eşlemesinin rövanş maçında Barcelona ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Lionel Messi karşılaşmanın 16. dakikasında sahneye çıktı ve Barcelona'yı öne geçiren golü kaydetti.

DE GEA'DAN BÜYÜK HATA



Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Lionel Messi bir kez daha sahne aldı. David de Gea'nın büyük hatası sonucunda Messi'nin vuruşunda top ağlara gitti ve Barcelona farkı 2'ye çıkardı.

Maçta son sözü 61. dakikada Coutinho söyledi ve ilk maçta Manhester United 1-0 mağlup eden Barcelona, Camp Nou'da da 3-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale adını yazdırdı.

6 YIL SONRA ATTI



Lionel Messi, 2013'ten sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk gollerini attı.

