SPOR

Ajax, Juventus'u eleyerek devler liginde yarı finale yükseldi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 17.04.2019 00:00 | Son Güncelleme

Ajax ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Juventus'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.Gecenin diğer maçında ise Barcelona ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Manchester United'ı Camp Nou'da da 3-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Ajax, Juventus'u eleyerek devler liginde yarı finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Juventus ile Ajax karşı karşıya geldi.

Juventus karşılaşmanın 28. dakikasında Cristiano Ronaldo ile öne geçti. Ajax, 34. dakikada Donny van de Beek'in golüyle yanıt verdi devreye 1-1'lik skorla girildi.

Dakikalar 67'de kaptan Matthijs de Ligt sahneye çıktı ve Ajax'ı öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ajax, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Juventus'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Juventus'a büyük ümitlerle transfer edilen Cristiano Ronaldo ise, bu sonuç karşısında büyük hayalkırıklığı yaşadı.

roanldo 2

Ajax, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise Real Madrid'i eleyerek çeyrek finale çıkmıştı.

BARCELONA TURLADI

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer çeyrek final eşlemesinin rövanş maçında Barcelona ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Lionel Messi karşılaşmanın 16. dakikasında sahneye çıktı ve Barcelona'yı öne geçiren golü kaydetti.

DE GEA'DAN BÜYÜK HATA

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Lionel Messi bir kez daha sahne aldı. David de Gea'nın büyük hatası sonucunda Messi'nin vuruşunda top ağlara gitti ve Barcelona farkı 2'ye çıkardı.

Maçta son sözü 61. dakikada Coutinho söyledi ve ilk maçta Manhester United 1-0 mağlup eden Barcelona, Camp Nou'da da 3-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale adını yazdırdı.

messi

6 YIL SONRA ATTI

Lionel Messi, 2013'ten sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk gollerini attı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev görevÇakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
Ronaldo, Juventus’a yetmedi!Ronaldo, Juventus’a yetmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ajax juventus

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti'den mazbata itirazı

Maltepe'deki oy sayımında son durum

Maltepe'deki oy sayımında son durum

Ve Alex açıkladı! Sportif direktörlük...

Ve Alex açıkladı! Sportif direktörlük...

G.Saray'da sıcak saatler! Resmi hamle geldi

G.Saray'da sıcak saatler! Resmi hamle geldi

Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'

Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'

İngiltere'den bedavaya geliyor! F.Bahçe ve Beşiktaş...

İngiltere'den bedavaya geliyor! F.Bahçe ve Beşiktaş...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Liverpool yarı finale göz kırptı!

Liverpool yarı finale göz kırptı!

UEFA'dan Ronaldo'ya flaş ceza!

UEFA'dan Ronaldo'ya flaş ceza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ajax, Juventus'u eleyerek devler liginde yarı finale yükseldi

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City - Tottenham maçını yönetecek

Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ortalık karıştı!

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ortalık karıştı!

Liverpool yarı finale göz kırptı!

Liverpool yarı finale göz kırptı!

UEFA Neymar'ı suçlu buldu! Brezilyalı yıldız ceza alacak

UEFA Neymar'ı suçlu buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.