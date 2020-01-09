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  4. Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag: "Babel'i görünce acele ettik"

Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag: "Babel'i görünce acele ettik"

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.01.2020 23:08 | Son Güncelleme

Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag, Katar kampında Ryan Babel transferiyle ilgili konuştu.

Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag, Ryan Babel transferi hakkında açıklamalar yaptı.

Ajax'ın kamp yaptığı Katar'da konuşan Ten Hag, "Ocak ayında piyasada iyi oyuncuyu hızlı bir biçimde bulmak hiç kolay değildir. Ryan Babel için durum tam olarak buydu. Eğer, piyasada Ryan Babel gibi bir seçeneğiniz varsa acele etmelisiniz. Biz de bu transferi hızlı bir biçimde bitirdik." ifadelerini kullandı.

"ÇOK FONKSİYONEL BİR OYUNCU"

"Ryan Babel'in de biraz antrenmana, yüklemeye ihtiyacı var ama kısa sürede kendisini toparlayacaktır." sözleriyle konuşmasını sürdüren Ten Hag, "Buradaki oyuncuları, Ajax'ı, Hollanda Ligi'ni biliyor. EURO 2020'ye gitmek için ekstra bir motivasyonu var. Çok tecrübeli ve çok fonksiyonel bir oyuncu. Derinde oynayabilir, topla oynayabilir. Hücumda neye ihtiyacınız olursa onu verebilen bir oyuuncu. Bu nedenle Babel ihtimali ortaya çıktığı anda bu transferi bitirmek için harekete geçtik." dedi.

"SAKATLIKLAR NEDENİYLE TRANSFER ETTİK"

Ryan Babel'in kadrodaki ihtiyaçlar gereği transfer edildiğini söyleyen Ajax'ın hocası, "İlk devrenin son bölümüne doğru birçok oyuncumuz sakatlandı. 2 haftada da çözülecek gibi durmuyor. Bu nedenle transferdeki seçeneklere bakmak zorundaydık. Babel'i de bu nedenle transfer ettik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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ajax babel açıklama Transfer Erik ten Hag

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