AK Gençler’de kongre şöleni

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı, 6. Olağan Kongresi’ni Muratlı Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Kongre, renkli görüntülere sahne oldu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Av. Tarık Hatipler’in yönettiği kongreye katılım yüksek oldu. Divan kurulu seçiminin ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Korona virüs nedeniyle salonda koltuklar arası birer boşluk bırakıldı. Maske ve hijyen kurallarına riayet edildiği görüldü. Çok sayıda misafir ise, bahçede kalmayı tercih etti.

Geçmiş dönem ilçe başkanlarına, yöneticilere ve partinin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkür eden AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır, yeni dönemde daha güçlü, daha dinamik ve daha heyecanlı bir yönetim ile yola devam edeceklerini kaydetti. Ardından, AK Parti Gençlik Kolları’nın faaliyet görsellerinin bulunduğu slayt gösterisi izletildi.

İktidar partisi olarak Tekirdağ’ın tüm ilçelerinde hizmete devam edeceklerini dile getiren AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ise, Muratlı Belediyesi’ni eleştirerek, halkın belediyenin çalışma sisteminden memnun olmadığını gördüklerini ifade etti. Özcan, önümüzdeki dönemde Muratlı Belediyesi’ni kazanacaklarını, ilçenin AK Belediyecilik ile tanışması neticesinde çağ atlayacağını söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Av. Tarık Hatipler, “Kongrenin Muratlı’ya ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni oluşturacağımız kadrolarımızla yeni Türkiye’yi hep beraber kuracağız” ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar görev yapan tüm gençlik kolları başkanlarına teşekkürlerini sunan AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Ali Atılgan ise, bundan sonra yönetime seçilen tüm arkadaşların daha çok çalışmaları gerektiğini ve ilçe belediyesini alacaklarını vurguladı.

AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Yönetimi; Başkan Mustafa Kır, Yöneticiler Yalçın Kunduz, İrfan Fide, Mustafa Ereğli, Yetiz Kaya, İbrahim Aras, Semih Kalaba, Merve Güzelhisar, Gözde Çiçekdağ, Berfu Öztürk, Fikrican Emanet, Neşat Korkmaz, Furkan Bedenli, Okan Maçın, Mert Aydan, Murat Can Kır, Duygu Mengükan, Emriye Usta, Evren Üstün, Mert Güzelhisar, Yunus Özdemir, Çağla Korkmaz, Mustafa Özdemir, Leman Emanet, Emircan Reyhan ve Serhat Kurarer’den oluştu.

Kongre, davul zurna dinletisi ve havai fişek gösterisi ile son buldu.

