AK Gençlerden Mütercimler’e suç duyurusu

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram İmam Hatip okulları mezunlarına yönelik açıklamalarından dolayı Erol Mütercimler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bayram AK Gençlik olarak İmam Hatip Liselerine yapılan saldırılara izin vermeyeceklerini belirterek, Erol Mütercimler hakkında işlem yapılmasını istediklerini bildirdi.

İmam Hatip Lisesi mezunlarına yapılan saldırının ülkenin birlik ve beraberliğine yapılan saldırı olarak gördüklerini ifade eden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı m. Zahid Bayram Erol Mütercimler’in yaptığı açıklamayı kınadıklarını da ifade etti.

“İmam Hatip Liseleri ülkemizin genel eğitim sisteminin bir parçasıdır”

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram suç duyurusundan önce Balıkesir Adliyesi’nde yaptığı açıklamada, “Bizler bugün burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ülkemize büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştiren İmam Hatip Liselerinin, İmam Hatip Lisesi mezun ile mensuplarının yanında bulunmak ve İmam Hatip Liselerine ve mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Hepimizin bildiği gibi İmam Hatip Liseleri, ülkemizdeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye’de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan İmam Hatip Liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı okutulmaktadır. Bu yönüyle İmam Hatip Liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmam-Hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam Hatip Lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğine yönelmiştir. Mezun olduktan sonra

