YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. AK Gençlerden Mütercimler’e suç duyurusu

AK Gençlerden Mütercimler’e suç duyurusu

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram İmam Hatip okulları mezunlarına yönelik açıklamalarından dolayı Erol Mütercimler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram İmam Hatip okulları mezunlarına yönelik açıklamalarından dolayı Erol Mütercimler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bayram AK Gençlik olarak İmam Hatip Liselerine yapılan saldırılara izin vermeyeceklerini belirterek, Erol Mütercimler hakkında işlem yapılmasını istediklerini bildirdi.
İmam Hatip Lisesi mezunlarına yapılan saldırının ülkenin birlik ve beraberliğine yapılan saldırı olarak gördüklerini ifade eden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı m. Zahid Bayram Erol Mütercimler’in yaptığı açıklamayı kınadıklarını da ifade etti.

“İmam Hatip Liseleri ülkemizin genel eğitim sisteminin bir parçasıdır”
AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram suç duyurusundan önce Balıkesir Adliyesi’nde yaptığı açıklamada, “Bizler bugün burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ülkemize büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştiren İmam Hatip Liselerinin, İmam Hatip Lisesi mezun ile mensuplarının yanında bulunmak ve İmam Hatip Liselerine ve mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Hepimizin bildiği gibi İmam Hatip Liseleri, ülkemizdeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye’de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan İmam Hatip Liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı okutulmaktadır. Bu yönüyle İmam Hatip Liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmam-Hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam Hatip Lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğine yönelmiştir. Mezun olduktan sonra

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi
Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Portekiz ile eğitim köprüsü
Portekiz ile eğitim köprüsü
Kanuni kupası cirit turnuvası
Kanuni kupası cirit turnuvası

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:10
İkindi
16:43
Akşam
19:31
Yatsı
20:51

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı
Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.