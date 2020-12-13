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‘AK Kadınlar’dan sağlık çalışanlarına destek

İZMİR HABERLERİ  | 13.12.2020 14:13 | Son Güncelleme

AK Parti Aliağa Kadın Kolları yönetimi, Covid-19 hastaları için cansiperane mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için evde çeşitli ikramlar hazırladı.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları yönetimi, Covid-19 hastaları için cansiperane mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için evde çeşitli ikramlar hazırladı. AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, "Gecelerini gündüzlerine katarak bu illetin yok olması için bedenlerini siper eden, hastalarımıza can olmak, nefes olmak için canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun" dedi.
AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığınca, Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için hazırlanan çeşitli ikramlar, Aliağa Devlet Hastanesi yöneticilerine teslim edildi. AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım öncülüğünde düzenlenen etkinlikle tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgını dolayısıyla gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları unutulmadı. Özenle paketlenen ikramlıklar, hastanenin servislerinde ve ilgili birimlerinde çalışan tüm personele dağıtıldı.

"Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez"
Başkan Akman Yıldırım yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği vurguladı. Bu sürecin Sağlık Bakanlığının aldığı önlemler ve sağlık çalışanlarının özverili mücadelesiyle aşılacağına inandığını dile getiren Yıldırım, vatandaşın sağlığı için canını ortaya koyan sağlık çalışanlarının her daim yanında olduklarını kaydetti. "Sağlık çalışanlarımızın özverisi her türlü takdirin üstünde” diyen Yıldırım, evlerinde hazırladıkları ikramlarla sağlık çalışanlarına teşekkür ederken aynı zamanda Covid-19’a karşı farkındalık oluşturmayı da amaçladıklarını dile getirdi.

“Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım”
Covid-19’un yayılmaması için uyarılarda bulunan Yıldırım, şöyle konuştu: "Covid-19’la kahramanca ve fedakarca mücadele eden doktorundan hemşiresine, laborantından tıbbi sekreterine tüm sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsa destek vermek için yönetimimizden arkadaşlarımızın hazırladığı çeşitli ikramları Aliağa Devlet Hastanesine götürerek takdim ettik. Gecelerini gündüzlerine katarak bu illetin yok olması için bedenlerini siper eden, hastalarımıza can olmak, nefes olmak için canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Kendi can emniyetimiz, sevdiklerimizin sağlığı ve hastanelerin iş yükünü artırmamak için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Zorunlu olmadıkça evde kalmaya devam edelim. İnşallah bu sıkıntılı günlerin de geçmesi yakındır."

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