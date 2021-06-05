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AK Parti, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenledi

05.06.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenledi

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Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de, AK Parti İl Başkanlıkları tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca hayata geçirilen Cemre Projesi kapsamında, Adana'da çevre gönüllüleri Yüreğir ilçesindeki Millet Bahçesi'nde fidan dikti.

İl Başkanı Mehmet Ay, etkinlik öncesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti olarak, doğaya, çevreye ve bütün yaratılmışlara hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışı temsil ettiklerini söyledi.

Dünyanın çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Ay, "Bizler, yarın daha geç olmadan bu gidişatı tersine çevirebilecek, yarınlarımız için bugünden inisiyatif alacak son nesiliz. Bu nedenle AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 'Cemre' ismini verdiğimiz çevre gönüllüleri hareketini 81 ilimizde 1000 gencin katılımıyla başlattık. Cemre nasıl havaya, suya ve toprağa düşerse işte çevre gönüllüleri hareketimiz de böyle içimize düştü. Bugünden sonra cemreler tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından fidanları toprakla buluşturuldu.

- Hatay

AK Parti Hatay İl Başkanlığı da düzenlediği farkındalık etkinliğiyle çevre konusunda vatandaşlara bilgilendirme yaptı, "Ben cemreyim" yazılı tişörtler hediye etti.

Partinin İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Bilgehan Aksoy, dünyanın çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, geç kalınmadan bu sorunun çözülmesini amaçladıklarını bildirdi.

Vatandaşlar, etkinlik için parti yetkililerine teşekkür etti.

- Mersin ve Osmaniye

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Refik Bağsız, yazılı açıklamasında, çevre kirliliği konusunda yerel yöneticilerden vatandaşlara kadar toplumun her kesimine büyük sorumluluk ve görev düştüğünü belirtti.

Çevrenin, ortak gelecek olduğunu kaydeden Bağsız, "İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması, kuraklık, aşırı hava olayları, kirlilik gibi küresel çevre sorunları karşısında Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla adımlar atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Osmaniye Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı koordinesinde parti binasında bir araya gelen üyeler, daha sonra çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlara şapka ve kalem dağıttı.

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Adana Hatay Mersin

Adana Namaz Vakitleri 5 Haziran Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:13
Öğle
12:42
İkindi
16:33
Akşam
20:02
Yatsı
21:38

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cumartesi

Umut Eczanesi
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Açelya Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
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