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AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay güven tazeledi

01.02.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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AK Parti Adana İl Başkanlığına Mehmet Ay yeniden seçildi.Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen 7.

AK Parti Adana İl Başkanlığına Mehmet Ay yeniden seçildi.
Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen 7. olağan kongreye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti milletvekilleri, AK Parti’li ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları, kongre üyeleri, delegeler ve partililer katıldı.
2 listeyle girilen seçimde atanarak göreve gelen mevcut başkan Mehmet Ay, delegelerin oylarıyla güven tazeledi ve il başkanlığı görevine seçildi.

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