AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kız kardeşi Fatma Erdinç son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Erdinç için Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Fatma Erdinç'in cenazesi, İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Erdinç'in yakınlarının yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile diğer protokol üyeleri katıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz