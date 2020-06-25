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AK Parti Adıyaman il başkanlığında platform toplantıları devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.06.2020 15:53 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında, ilin sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü platform toplantıları devam ediyor.Platform başkanları ve komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilen toplantılarda Adıyaman’ın ekonomi, sağlık, eğitim, kültür ve turizm, kırsal kesime yönelik yatırımlar, spor, çevre ve şehircilikle ilgili konular değerlendiriliyor.Geçtiğimiz yıl Adıyaman Valiliği çatısı altında Adıyaman Platformunun kurulduğunu anımsatan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Adıyaman Valiliği koordinasyonunda, ilin güncel meselelerinin yanı sıra sahip olduğumuz olağan üstü meziyetleri, imkanları ve farklılıkları ortaya çıkarmak ve Adıyaman Platformunun tüm bileşenlerine destek olmak amacıyla bizler de AK Parti il teşkilatı olarak sanayi ve ekonomi, sağlık, tarım, turizm, gençlik ve spor, altyapı çevre ve şehircilik, aile çalışma ve sosyal ve milli eğitim platformları ile komisyon üyelerimizi oluşturmuştuk.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında, ilin sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü platform toplantıları devam ediyor.
Platform başkanları ve komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilen toplantılarda Adıyaman’ın ekonomi, sağlık, eğitim, kültür ve turizm, kırsal kesime yönelik yatırımlar, spor, çevre ve şehircilikle ilgili konular değerlendiriliyor.
Geçtiğimiz yıl Adıyaman Valiliği çatısı altında Adıyaman Platformunun kurulduğunu anımsatan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Adıyaman Valiliği koordinasyonunda, ilin güncel meselelerinin yanı sıra sahip olduğumuz olağan üstü meziyetleri, imkanları ve farklılıkları ortaya çıkarmak ve Adıyaman Platformunun tüm bileşenlerine destek olmak amacıyla bizler de AK Parti il teşkilatı olarak sanayi ve ekonomi, sağlık, tarım, turizm, gençlik ve spor, altyapı çevre ve şehircilik, aile çalışma ve sosyal ve milli eğitim platformları ile komisyon üyelerimizi oluşturmuştuk. Teşkilat yöneticilerimizden oluşan platform başkanlarımız ve komisyonlarımız ihtisas alanlarına göre şekillendi. Platformlarımız belli aralıklarla bir araya gelerek kendi alanlarıyla ilgili sorunların tespiti ve çözümleriyle ilgili raporlarını hazırlıyor. Yine platformlarımız bir yandan sorumluluk bilinciyle saha çalışmalarını yaparken bir yandan kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ederek istişare toplantılarını gerçekleştirerek Adıyaman’ın projeksiyonuna yönelik bir yol haritası çıkarıyor. Özellikle bu çalışmalarla görüş ve fikirler, projelerin uygulanabilirliği noktasında kuvvetli bir sahiplenme söz konusu olacaktır. Faaliyet alanlarına göre sınıflandırılan platformlarımız bir yandan rutin toplantılarını yaparken bir yandan da saha çalışmalarından elde ettiği fikir ve öneriler etrafında yeni projelerin çıkmasına da ön ayak olacaktır. En önemlisi ise yaptığımız bu çalışmalarla aidiyet bağlarını güçlendirerek, iddia, uyum, uzlaşı, dayanışma ile hedeflerimize ulaşma gayretinde olacağız. Bir önceki Valimiz Aykut Pekmezin başkanlığında kurulan Adıyaman Platformu inşallah yeni valimiz Mahmut Çuhadar başkanlığında da istikrarlı bir şekilde devam edecektir. Hepimizin tek amacı yükselen bir Adıyaman’a katkı sağlamaktır. Her zaman söylüyorum hayalsiz yol yürünmez, fakat sadece hayalle de ilerlenemez. Dolayısıyla çok çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

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