YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı belli oldu

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı belli oldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.09.2020 18:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkezi’nin yaptığı çalışmaların ardından görevi vekaleten yürüten Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile yeni il başkanı olarak atandı.Afyonkarahisar’da AK Parti eski İl Başkanı Hüseyin Sezen’in istifasının ardından, parti genel merkezi yeni başkanı belirlemek için çalışma başlatmıştı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı belli oldu

AK Parti Genel Merkezi’nin yaptığı çalışmaların ardından görevi vekaleten yürüten Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile yeni il başkanı olarak atandı.
Afyonkarahisar’da AK Parti eski İl Başkanı Hüseyin Sezen’in istifasının ardından, parti genel merkezi yeni başkanı belirlemek için çalışma başlatmıştı. Günler süren temayül ve görüşmelerin ardından, yeni il başkanını belirlendi. AK Parti Genel Merkezi, AK Parti İl Başkan Vekili Hüseyin Ceylan Uluçay’ı, il başkanı olarak atadı.

“Hedefimiz; zaferlerimize yeni bir zafer eklemektir”
Uluçay yaptığı açıklamada, “Şehrimiz ve aziz milletimiz adına bugünden itibaren, bugüne kadar birlikte çalıştığımız, davaya gönül vermiş tüm arkadaşlarımız ile birlikte çalışacağız. Kimseyi kırmayacak, kimseyi ötekileştirmeyecek, şahsım ile birlikte bu göreve talip olan tüm arkadaşlarımız ile birlikte bir ve beraber olacak, şehrimiz için çalışacağız. Biz bu görevlere; halka hizmetin hakka hizmet olduğu şiarını düstur edinerek talip olduk. İnşallah Ankara’ya birlikte geldiğimiz, dava ve yol arkadaşlarım, Bülent Eser, Semai Kaya, Fatih Beder ile yine birlikte yol yürüyeceğiz. Demokrasinin gereği olarak bu göreve talip olan tüm arkadaşlarımız ile kol kola çalışacak yakın bir zamanda gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Kongremize birlikte gideceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 15 bin üye ve 2023 seçimlerinde zaferlerimize yeni bir zafer eklemektir” dedi.
Mali Müşavir olan Uluçay daha önce de İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini yürütüyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:45
Öğle
12:53
İkindi
16:13
Akşam
18:51
Yatsı
20:08

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Begüm Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Gizem Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Volkan Eczanesi
Bolvadin
Çubuk Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı
Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahsı jandarma yakaladı
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahsı jandarma yakaladı
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.