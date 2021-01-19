AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’u ziyaret etti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’u ziyaret etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’a nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, Doğu’nun ışığı olan Üniversitenin Prof. Dr. Karabulut döneminde büyük bir atılım göstererek ülkemizin ve dünyanın önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu söyledi.

AİÇÜ’nün ülkemizin 21. Yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşma noktasında üstlendiği misyona yaptığı katkıyı kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Karabulut, üniversitede yürütülen çalışmalarla ülkemiz ve dünya bilimine önemli katkılar sağlanırken, Ağrı’nın gelişimine de olumlu yönde etki ettiğini ifade etti.

Ziyarette, üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Prof. Dr. Karabulut, ziyaretlerinden dolayı Çelebi’ye teşekkür etti.

