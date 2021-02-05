YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi’den, Başkan Balcı’ ya ’hayırlı olsun’ ziyareti

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi’den, Başkan Balcı’ ya ’hayırlı olsun’ ziyareti

05.02.2021 16:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi’den, Başkan Balcı’ ya ’hayırlı olsun’ ziyareti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’ ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti teşkilatı ile birlikte Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’ ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’ ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti teşkilatı ile birlikte Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’ ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı, ziyaretten dolayı AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi’den, Başkan Balcı’ ya ’hayırlı olsun’ ziyareti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Cem Yılmaz geliyor' 'Cem Yılmaz geliyor'
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'

Ağrı Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:05
Öğle
12:27
İkindi
15:13
Akşam
17:39
Yatsı
18:58

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Hayat Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Yeni Melek Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Roza Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Ağrı Valisi Varol’dan, Balcı’ya ’Hayırlı Olsun’ ziyareti

Ağrı Valisi Varol’dan, Balcı’ya ’Hayırlı Olsun’ ziyareti

AİÇÜ Rektörü Karabulut YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısına katıldı

AİÇÜ Rektörü Karabulut YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısına katıldı

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, eğitime desteklerinden dolayı Canşi’ya plaket verdi

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, eğitime desteklerinden dolayı Canşi’ya plaket verdi

Terörden temizlenen "Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı 6 yıl sonra yeniden tırmanışa açıldı

Terörden temizlenen "Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı 6 yıl sonra yeniden tırmanışa açıldı

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı’nın kurum ziyaretleri

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı’nın kurum ziyaretleri

Vali Varol’dan şehit ailesine ziyaret

Vali Varol’dan şehit ailesine ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.