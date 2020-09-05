AK Parti Akçakale’de 7. olağan kongresini gerçekleştirdi

AK Parti Akçakale 7. olağan İlçe kongresini gerçekleştirdi. Kongrede İbrahim Yıldık ve ekibi güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan kongre saygı duruşu ve ardından istiklal marşının okunmasıyla başladı. AK Parti ilçe kongresine AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa milletvekili Halil Özcan, Ahmet Akay, Mehmet Yıldız’ın yanı sıra, AK Parti Eyübiyye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya katılım gösterdi.

AK Parti Akçakale 7. olağan kongresinde tek listeyle seçime giren İbrahim Yıldık tekrar AK Parti Akçakale İlçe Teşkilat Başkanlığına seçildi. Yıldık seçime katılan delegelere teşekkür ederek, "beni bu göreve layık gören hemşehrilerime şükran borçluyum" dedi.

