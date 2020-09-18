YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Toklu’nun kongre çalışması

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Toklu’nun kongre çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 18.09.2020 12:35 | Son Güncelleme

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yaklaşan kongre öncesi saha çalışmasını sürdürdü.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Toklu’nun kongre çalışması

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yaklaşan kongre öncesi saha çalışmasını sürdürdü. Korona virüs nedeniyle kongreye gelemeyecek olan vatandaşların’ Gönlümüz orada’ desteğini Başkan Toklu, videoyla sosyal medyaya taşıdı.
Cumartesi günü 7. Olağan Genel Kurulu’nu yapacak olan AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı farklı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren Korona virüs salgını nedeniyle kongreye katılım kısıtlı olacak.
Bu sebeple esnaf ve vatandaş ziyaretlerini artıran teşkilat mensuplarına Alanyalılardan anlamlı bir destek geldi. İlçe Teşkilatının ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, ‘kongreye gelmek istiyoruz, lakin malum virüs nedeniyle gelemiyoruz. Ancak" Gönlümüz Orada " diyerek AK Parti’ ve kongrede tek aday olan Mustafa Toklu’ya destek verdi. Video ilçe başkanlığının resmi hesapları ve başkan Mustafa Toklu’nun hesaplarından paylaşıldı.

"Seçimden seçime çalışan bir teşkilat değiliz"
Vatandaşların gönül desteğinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Toklu,” Bu videonun ortaya çıkışı ilçe teşkilatımızın saha çalışmasının bir ürünü. Biz teşkilat olarak sadece seçimden seçime çalışan bir teşkilat değiliz. Yıl boyunca rutin ziyaret ve çalışmalarımız var. Ancak kongreye kısıtlı katılım olacağı için ziyaretlerimizi biraz artırdık. Kongre öncesi vatandaşlarımızdan dua ve destek istedik. Onlarda bize gönülden destek verdiler. Gelmek istedikleri halde gelemeyeceklerini ancak gönüllerinin kogrede bizlerle birlikte olduğunu ifade ettiler. Bu gönül birlikteliği bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Şunu da görmüş olduk. Alanyalı hemşehrilerimiz bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Bugünde gönülleri hala AK parti ve bizlerle birlikte. Bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan değerli Alanyalı hemşehrilerime bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum."dedi.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Toklu’nun kongre çalışması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Yardımına itfaiye koştu
Yardımına itfaiye koştu
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı

Antalya Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:56
İkindi
16:25
Akşam
19:08
Yatsı
20:23

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Asya Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Lavanta Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Rodoplu Eczanesi
Muratpasa
Doğantürk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
CK Enerji Akdeniz’den MİM hizmeti
CK Enerji Akdeniz’den MİM hizmeti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü
Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü
Manavgat’ta ilk çocuk dişhekimi Dişpark’ta
Manavgat’ta ilk çocuk dişhekimi Dişpark’ta
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.