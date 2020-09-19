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AK Parti Alaşehir’de Başkan Demirel güven tazeledi

MANİSA HABERLERİ  | 19.09.2020 19:19 | Son Güncelleme

AK Parti Alaşehir 7.

AK Parti Alaşehir 7. Olağan Kongresinde mevcut başkan Yaşar Demirel güven tazeledi.
AK Parti Alaşehir 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede 400 kayıtlı delegeden 357’si kongreye katılırken, kullanılan 240 oyun tamamını alan mevcut başkan Yaşar Demirel güven tazeledi. Kongreye AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı vepartililer katıldı.
Güven tazeleyen Başkan Yaşar Demirel‘in yönetimi şu isimlerden oluştu: Hüseyin Boğa, Rıfat Doğanay, Ramazan Kersin, Kadir Demir, Ali Türkmen, Ali Harman, Mesut Duman, Nadire Yetiş, Osman Kaya, Fatih Meşe, Ahmet Kaygısız, Mehmet Manga, Halil Bircan, Yaşar Aktaş, Mehmet Sencer Türkmen, Mehmet Kayaslan, İsmail Aktağ, Halil İbrahim Erdal, Ramazan Turgut Bakay, Süleyman Çinar, M. Hüseyin Çamlıbel, Sevilay Çakın, Emine Aykanat, Senem Aydın, Kazım Mert Kavala, Ayşe Türkekul, Ali Yavuz, İbrahim Kömbeci ve Ahmet Moralı

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