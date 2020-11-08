AK Parti Altındağ 7. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Türkiye güçlendikçe maruz kaldığı saldırılar artmaya devam ediyor." dedi.

Çam, Altındağ Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 200 bine ulaştığını, 5 milyon 200 bin üye ile dünyanın en büyük kadın örgütü olmanın da haklı gururunu yaşadıklarını belirten Çam, her kongrenin kendilerine yeni bir soluk yeni bir sorumluk getirdiğini kaydetti.

Çam, Altındağ ilçe teşkilatının 15 Temmuz'da ve sahada her daim yerini aldığını ve kendileriyle omuz omuza mücadele verdiğini belirtti.

Türkiye'nin 7 düvele karşı mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Çam, "Mücadele her cephede, 15 Temmuz'da FETÖ ile mücadele, çukur olaylarında PKK/YPG ve DEAŞ gibi örgütlerle mücadelemiz 7 düvele karşı mücadelemiz bugün de devam ediyor. Türkiye güçlendikçe maruz kaldığı saldırılar artmaya devam ediyor. Genel Başkanımızın liderliğinde millet olarak dünyanın tüm mazlumlarının yanında yer almaya devam ediyoruz." diye konuştu.