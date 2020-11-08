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AK Parti Altındağ 7. Olağan İlçe Kongresi

ANKARA HABERLERİ  | 08.11.2020 17:34 | Son Güncelleme

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam: - "Türkiye güçlendikçe maruz kaldığı saldırılar artmaya devam ediyor"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Türkiye güçlendikçe maruz kaldığı saldırılar artmaya devam ediyor." dedi.

Çam, Altındağ Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 200 bine ulaştığını, 5 milyon 200 bin üye ile dünyanın en büyük kadın örgütü olmanın da haklı gururunu yaşadıklarını belirten Çam, her kongrenin kendilerine yeni bir soluk yeni bir sorumluk getirdiğini kaydetti.

Çam, Altındağ ilçe teşkilatının 15 Temmuz'da ve sahada her daim yerini aldığını ve kendileriyle omuz omuza mücadele verdiğini belirtti.

Türkiye'nin 7 düvele karşı mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Çam, "Mücadele her cephede, 15 Temmuz'da FETÖ ile mücadele, çukur olaylarında PKK/YPG ve DEAŞ gibi örgütlerle mücadelemiz 7 düvele karşı mücadelemiz bugün de devam ediyor. Türkiye güçlendikçe maruz kaldığı saldırılar artmaya devam ediyor. Genel Başkanımızın liderliğinde millet olarak dünyanın tüm mazlumlarının yanında yer almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan işgalinden kurtarılması dolayısıyla tebriklerini ileten Çam, "Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini haykırdık dünyanın dört bir yanına ama bugün dünyanın gözleri önünde zuhur eden bu zulme 'dur' diyen kimse çıkmadı Türkiye'den başka..." şeklinde konuştu.

Fransa'ya karşı ses çıkarabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Çam, "İki gün önce 4 tane 10 yaşındaki çocuğu alıp içeriye attılar. Fransa kendine uygun bir İslam oluşturmaya çalışıyor ve bir paçavra olan güya dergilerinde Peygamber Efendimize küfür ediyor ve buna ses çıkaran tek ülke Türkiye oluyor ne hikmetse...." ifadesini kullandı.

Çam, konuşmasında Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesindeki başarısını bütün dünyanın gördüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Maddi zenginliklerin ve gelişmişlik seviyelerinin yüksek olmasının aslında sosyal devlet olmadığını bütün dünya görmüş oldu. Sağlıkta, eğitimde, ekonomide ve gıda güvenliğinden yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, 18 yıllık hükümetlerimizin yapmış olduğu o güzel başarıların semeresini bu Kovid salgınında görmüş olduk."

Terör örgütlerine karşı mücadelenin devam ettiğini söyleyen Çam, "Savunma sanayiindeki başarılarımızla İHA'larımızla ve SİHA'larımızla güçlü bir ülke haline geldik. Hem sahada hem de masada güçlü bir ülke olduk. Bu hayallerimizi bir bir yerli ve milli olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Arife Polat Düzgün, Asuman Erdoğan, Orhan Yegin, Nevzat Ceylan, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk İslam ile partililer katıldı.

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