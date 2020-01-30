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AK Parti Altınordu ve Gölköy’e atama yapıldı

ORDU HABERLERİ  | 30.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

Bir süre önce istifa ile boşalan AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı ve Gölköy İlçe Başkanlığının atamaları yapıldı.

AK Parti Altınordu ve Gölköy’e atama yapıldı

Bir süre önce istifa ile boşalan AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı ve Gölköy İlçe Başkanlığının atamaları yapıldı. Buna göre Altınordu İlçe Başkanlığına Selman Altaş, Gölköy İlçe Başkanlığına Yaşar Yılmaz atandı.
AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, bir süre önce istifa ile boşalan Altınordu ve Gölköy İlçe Başkanlığı için Altınordu’dan 14, Gölköy’den 14 aday adayının başvuru yaptığını, Genel Merkezde yapılan mülakatlar sonunda isimlerin belirlendiğini kaydetti.
Tomakin, Altınordu İlçe Başkanlığına atanan Selman Altaş’a başarılar dileyerek, “Selman kardeşim 1 yıldır il yönetiminde, İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanlığımızı başarı ile yürütüyordu. Bugüne kadar yapmış olduğu değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Şimdi görev değişikliği ile Altınordu İlçe Başkanlığı gibi sorumluluğu ağır olan kutlu bir davanın başka biriminde görev yapacak. Selman kardeşim bu görevi de samimiyet ve tevazu ile hakkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum” dedi.
Tomakin, Gölköy İlçe Başkanlığına atanan Yaşar Yılmaz’ın Gölköy’de sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığını, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne önemli katkıları olduğunu ve Belediye Meclis Üyeliği yapmış değerli bir yol arkadaşı olduğunu belirtti. Tomakin, “Bir dava adamı olarak Yaşar Yılmaz kardeşim gelenekten geleceğe Gölköy de AK Parti bayrağını en yüksek burçlara çıkaracağından hiç şüphem yoktur. Gölköy bizim göz bebeğimiz bir ilçemiz. İlçeden gelen talepler bekletilmeden başımızın üstünde olacak. Belediye Başkanı, ilçe başkanı ve Gölköylü hemşehrilerimizin de desteği ile birlikte Gölköy‘ü sınırsız destekleyeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Altınordu ve Gölköy’e atama yapıldı

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