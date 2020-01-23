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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’dan 2019 yılı değerlendirme toplantısı

ANKARA HABERLERİ  | 23.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 2019 yılında AK Parti grubu olarak Büyükşehir Belediyesinin yaptığı faaliyetlerde halkın menfaatine olan kararlara tam destek verdiklerini söyledi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’dan 2019 yılı değerlendirme toplantısı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 2019 yılında AK Parti grubu olarak Büyükşehir Belediyesinin yaptığı faaliyetlerde halkın menfaatine olan kararlara tam destek verdiklerini söyledi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Parti il binasında düzenlenen toplantıda Özcan, Ankara’da kongre sürecini başlattıklarını ifade etti. Cumhur İttifakı olarak Ankaralıların menfaatine olan konulara destek verdiklerini açıklayan Özcan, “31 Mart Yerel Seçimleri neticesinde Ankaralı halkımız Büyükşehir Belediye yönetme yetkisini CHP, HDP ve İYİ Parti ittifakına, Büyükşehirde karar verme ve denetleme yetkisini ise 107 meclis üye sayısıyla AK Parti-MHP Cumhur İttifakı’na yetkiyi verdi. Seçimden bugüne AK Parti grubumuz Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve yapacağı faaliyetlerde Ankaralı halkımızın menfaatine, onların hizmetlerine olan, onların lehine olan kararlarında tam destek vermiştir. Bu karar sürecinde Ankara halkının yararı gözlemlenmiştir. Ankaralılara olan inancımızla nelere evet, nelere hayır dedik onları açıklayacağız. Örneğin Ankara’da üniversite okuyan öğrencilerimizin evlerindeki yüzde 50 su indirimine bizler evet dedik. Belediye bünyesinde çalışan memurların sosyal denge tazminatının herkese eşit verilmesine evet dedik. 3-6 yaş arası gündüz bakım hizmetinin kurulmasına evet dedik. Üniversitelerin çorba dağıtımına evet dedik. Ankara Büyükşehir Belediye şirketlerinden gelen sermaye artırmalarına evet dedik. 2020 bütçesinin tek bir kalemine dahi müdahale etmeden biz buna evet dedik. Otobüs alımıyla ilgili 60 milyonluk bir dış borç bulunuldu, biz de buna evet dedik” şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’dan 2019 yılı değerlendirme toplantısı

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