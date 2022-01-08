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AK Parti Ankara İl Başkanlığının "İstişare Kampı" devam ediyor

08.01.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan: - "Türkiye'yi denklemden çıkarmak isteyenlere, oyunun dışına atmak isteyenlere karşı, her ortamda irademizi açıkça ortaya koymaktan çekinmedik. Bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye için aktif dış politika gerçekleştirdik" - "Afrika açılımı sayesinde, pek çok ülkeyle ticari ve siyasi münasebetler kurduk. Küresel güçlerin çizdiği sınırlara mahkumiyeti reddederek, kendi yolumuzu kendimiz belirledik"

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Türkiye'nin 20 yılda ciddi bir değişim yaşadığını belirterek, "Bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye için aktif dış politika gerçekleştirdik." dedi.

AK Parti Ankara İl Teşkilatı'nın Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa bugün de devam edildi.

Arslan, toplantıda "AK Parti’nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konusunda sunum yaparak, 20 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren vesayetçiliğe karşı mücadele ettiğini, normalleşmeyi ve demokratikleşmeyi hızlandırmak için Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini çok ciddi ve samimi bir çabayla canlandırdıklarını anlatan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir diplomasiyle Avrupa ülkelerini defalarca ziyaret ettiğini ancak Avrupa'nın bu gayreti görmezlikten geldiğini kaydetti.

- "Aktif dış politika gerçekleştirdik"

AK Parti olarak ilk günkü politikalarını yeni koşullar doğrultusunda güncelleyerek daima ilkeli davrandıklarını anlatan Arslan, şunları söyledi:

"Eksenimizde yalnız Türkiye'nin, milletimizin menfaatleri var. Dünya değişirken, yeni dengeler ortaya çıkarken, tek kutuplu dünya çok kutupluluğa evrilirken, bizim yerimizde saymamız beklenemezdi. Cumhurbaşkanımız nasıl Davos'ta mazlum milletler adına sesini yükseltmişse Birleşmiş Milletler kürsüsünde de 'Dünya 5'ten büyüktür' demiştir. Türkiye'yi denklemden çıkarmak isteyenlere, oyunun dışına atmak isteyenlere karşı, her ortamda irademizi açıkça ortaya koymaktan çekinmedik. Bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye için aktif dış politika gerçekleştirdik. Afrika açılımı sayesinde, pek çok ülkeyle ticari ve siyasi münasebetler kurduk. Küresel güçlerin çizdiği sınırlara mahkumiyeti reddederek, kendi yolumuzu kendimiz belirledik."

AK Parti'nin hikayesinin aynı zamanda Türkiye'nin dönüşümünün ve güçlenmesinin hikayesi olduğunu belirten Arslan, artık pasif, çekingen, sinik ve silik bir Türkiye olmadığını vurguladı.

Öz güveni yerine gelmiş, tüm dünyaya sözünü söyleyen bir Türkiye'nin var olduğunu aktaran Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Paylaştıkları azalmış, kutuplaşmış bir toplumu kucakladık, kucaklaştırdık, müştereklerini çoğalttık. Milli menfaatlerimizin etrafında milli mutabakatımızı yeniledik, güncelledik. Üreten, büyüyen, kalkınan, refahı katlanan bir ülkeyi inşa ettik. 7 bölge, 81 vilayetin tamamında siyaset yaptık, milletimizin teveccühünü kazandık. Adaletin, hukukun, özgürlüklerin, kalkınmanın mücadelesini verdik, bunda da başarılı olduk. Yüzyılların birikimini, ruhunu yenileyerek geleceğe taşıdık."

AK Parti olarak Türkiye'de demokrasi kültürünü yerleştirdiklerini ve geliştirdiklerini anlatan Arslan, demokrasiyi siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru haline getirdiklerini bildirdi.

AK Parti'nin ve Türkiye'nin 20 yılda büyük engellerle karşılaştığını ifade eden Arslan, tüm bunları Erdoğan'ın lider kararlılığı, inançlılığı, kendine ve ekibine güveniyle aştıklarını belirtti.

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