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  4. AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK Üyesi Çam, Bilecik'te açıklamalarda bulundu:

AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK Üyesi Çam, Bilecik'te açıklamalarda bulundu:

12.12.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Allah'ın izniyle 2022'de de özellikle ekonomik anlamda şu anda yapılmakta olan yeni ekonomi programıyla halkımızı rahatlatacak icraatlarımız olacak. Bundan hiç şüpheleri olmasın. Biz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

BİLECİK (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, "Allah'ın izniyle 2022'de de özellikle ekonomik anlamda şu anda yapılmakta olan yeni ekonomi programıyla halkımızı rahatlatacak icraatlarımız olacak. Bundan hiç şüpheleri olmasın. Biz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı" kapsamında kente gelen Çam, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lütfiye Selva Çam, Teşkilat Akademisi kapsamında 128 konuşmacıyla 65 il ile İstanbul'un 25 ilçesindeki çalışmalarını bugün itibarıyla tamamlayacaklarını bildirdi.

Meclis'te bütçe görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatan Çam, Cumhuriyet'in 100. yılına giderken gerçekleştirecekleri bütün icraatların altyapısını oluşturacak çalışmalara ait sunumların tüm bakanlar tarafından yapıldığını söyledi.

Muhalefet partilerinin milletvekillerinin kürsüye çıktığı zaman sadece iktidarı eleştirmekle kalmayıp alt düzeyde siyaset yaptıklarını gözlemlediklerini aktaran Çam, şöyle devam etti:

"Gazi Meclis'e hiç yakışmayacak tavırlar içinde ana muhalefet partisinin hem genel başkanı hem de milletvekilleri bütçe görüşmelerinin ilk gününde çok talihsiz bir konuşma yaptı. Adeta halkın gözünün önünde hiç yakışık olmayan bir hareketi de gerçekleştirmiş oldu. Başta kadın milletvekilleri olmak üzere hepimiz bundan hicap duyduk, çok üzüldük ancak tabii 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' sözüyle birlikte kendisini de çok net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Bunun dışında tabii görünen, görünmeyen birtakım söylemler, Meclis kürsüsünden yapılan hakaretler; bunları da halkımız bir kenara yazıyor. Şunu bilmelidirler ki üstenci bir tavırla 'Halkın arasında değilsiniz, halkla birlikte değilsiniz' şeklinde konuşmalar, milletimizin gönlünde hiçbir şekilde yer almıyor. Onların bugün kameralar eşliğinde birkaç kişiyle şov ve propaganda yapmak amaçlı yaptıkları görüşmeler ve halkı yanlış yönlendirecek birtakım tavırları, milletimizin gönlünde taht kuran AK Parti'nin yaptığı icraatları daha da güçlendiriyor, daha da yüceltiyor."

Çam, 81 ilde halkın arasında olduklarını, gerek kırsal bölgelerde gerekse şehirlerde halkın, esnafın dertlerini dinlediklerini, aldıkları bilgileri birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini anlattı.

Asgari ücretin artırılması başta olmak üzere halkı ve emeklileri rahatlatacak uygulamaların hayata geçirileceğinden şüphe duyulmaması gerektiğine dikkati çeken Çam, şunları kaydetti:

"Milletin yanında olan, milletin içinden çıkmış bir parti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün tarafların, sektörlerin sözlerine kulak asıyor. Gerek sanayileşme anlamında gerekse teknoloji, tarım ve hayvancılık anlamında halkımızı zorlayan her konuda 'Gereken yapılacaktır' özgüvenimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize parmak sallayan, akıl öğreten muhalefete de buradan sesleniyorum. 20 yıldır bu işi en iyi şekilde yapan, halkın gönlünde taht kuran ve 20 yıldır ülkemizin bütçesini yapmak için bize yetki veren milletimizin taleplerine hiçbir zaman sırt çevirmeyiz. Allah'ın izniyle 2022'de de özellikle ekonomik anlamda şu anda yapılmakta olan yeni ekonomi programıyla halkımızı rahatlatacak icraatlarımız olacak. Bundan hiç şüpheleri olmasın. Biz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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