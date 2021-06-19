AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gerek sayın Dışişleri Bakanımızla birlikte yürüttüğümüz uluslararası diplomasi trafiği, gerekse yerli ve yabancı turizm paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim ve yürütmekte olduğumuz dünyanın en kapsamlı tanıtım çalışmalarıyla turizmi yeniden rayına oturtmayı başaracağız." dedi. Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Ersoy, Kovid-19 salgının bütün sektörleri vurduğunu, en ağır sonuçlarını da turizm ve kültür-sanat üzerinde gösterdiğini söyledi. Bu sonuçların etkisini mümkün olduğunca hafifletmek için gerek turizmde gerek kültür-sanat alanında hızlı bir süreç işleterek tedbir ve destek paketleri hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, 2020'yi halihazırda verilen destek ve ödeneklerde hiçbir aksamaya mahal vermeden, hatta önemli ölçüde artış ile geride bıraktıklarını ifade etti. Ersoy, "Veriler göstermiştir ki geçen yıl turizmde rakibimiz olan ülkelere oranla neredeyse yüzde 20 daha iyi performans sergilemeyi başardık. Kültür sanat alanında da tedbirlerimiz ve destek ödemelerimiz, sanat kurumlarımızın ve sanatçılarımızın bu süreci ağır sonuçlar yaşamadan atlatmasında ciddi pay sahibi olmuştur. Halihazırda devam eden desteklerimiz de bulunmaktadır." dedi.

- "Bu yatırımı Manavgat ve Kemer-Çamyuva halk plajlarımız ile birlikte sürdüreceğiz" Hiçbir koşul altında hizmet üretmekten geri kalmadıklarını aktaran Ersoy, girişleri ücretsiz olan ve 5 yıldız kalitesinde hizmet veren halk plajı projelerinden ikisini Kadriye ve Belek'te hizmete aldıklarını belirterek şöyle konuştu: "Toplam 17 milyon lira tutarındaki bu yatırımı inşallah bu yıl açılışını yapacağımız Manavgat ve Kemer-Çamyuva halk plajlarımız ile birlikte sürdüreceğiz. Bu 4 plajımızla Antalyalılara 12 bin şezlong kapasiteli, spor sahalarından çocuk alanlarına, restoranlarından engelli dostu tasarımlara kadar farklı sosyal donatıları tamamlanmış eksiksiz bir hizmet kazandırmış oluyoruz." Bir diğer önemli hizmetin altyapı alanında olacağını aktaran Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii altyapı yatırımları aslen büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda, ancak 2019'da sayın Cumhurbaşkanımız, büyükşehir belediyeleriyle yapmış olduğu toplantıda belediyelerin yetersiz kaldığı durumlarda destek olunması talimatı vermişlerdir. Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle de Bakanlığımıza turizm bölgelerinde altyapı ve arıtma tesisleri yapma, devralma ve işletme yetkisi verildi. İlk başvuruyu da Antalya Büyükşehir Belediyesinden aldık.

Bakanlığımız ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü arasında 4 Aralık 2019'da imzalanan protokolle yaklaşık 206 milyon artı KDV ihale bedelli Antalya Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi'ni devraldık. Hızla gerekli çalışmaları yaparak 2020'de kolektör hatları imalatlarını tamamladık. 3 terfi merkezini ve atık su arıtma tesisini inşallah bu yıl bitmeden hizmete almayı planlıyoruz. Bu sayede, bölgenin 2050'ye kadar atık su anlamında sorun yaşamayacağını öngörmekteyiz." Ersoy, kültür-sanat noktasında da gerekli tedbirleri alarak 2020'de Patara Yılı kapsamında, birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini, bu yıl da Patara'yı ön plana çıkarmayı sürdürdüklerini söyledi. - "Turizmi yeniden rayına oturtmayı başaracağız" Türkiye'de hızla devam eden aşılama süreci ve normalleşmeyle etkinlik sayısının arttığını, insanların ilgi ve katılımlarıyla da eski günlere dönüleceğini belirten Ersoy, gelecek hafta Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nin 11'inci kez perdelerini açacağını hatırlattı.

Bakan Ersoy şunları kaydetti: "Malumunuz olduğu üzere, geçen yıl yaklaşık 16 milyon turist ağırladık ve onları sorunsuz bir tatil deneyimiyle buluşturduk. Bizzat kendi yetkililerinden, Türkiye'de tatil yapan yabancı misafirlerimiz arasında bulaş oranının çok düşük kaldığı teyit edilmiştir. Bunu, dünyadaki ilk örneklerden biri olan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programımız ile hep beraber başardık. Havalimanlarından ulaşıma, tesislerden turizm araçlarına, turist hareketinin her adımını kapsayan programımız, uluslararası standartları, uygulamadaki disipliniyle başarıyı beraberinde getirmiştir. Gerek sayın Dışişleri Bakanımızla birlikte yürüttüğümüz uluslararası diplomasi trafiği, gerekse yerli ve yabancı turizm paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim ve yürütmekte olduğumuz dünyanın en kapsamlı tanıtım çalışmalarıyla turizmi yeniden rayına oturtmayı başaracağız. Bakın dün Rusya, daha önce Almanya'dan beklediğimiz iyi haberler geldi. Türkiye'ye olan kısıtlamalar inanıyorum ki kalkmaya devam edecek. Elbette tabii bu yıldan 2019 rakamlarını yakalamayı beklemiyoruz ancak salgının psikolojik etkileri insanları rahatlamaya, dolayısıyla seyahate, tatile yönlendiriyor."

Tüm dünyada turizm sektöründe "V" tipi bir yükseliş beklendiğini aktaran Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri detaylı ve şeffaf çalışmalarla kazandıkları güvenin meyvelerini toplamaya başladıklarını ve toplamaya devam edeceklerini söyledi. Ersoy, "Genelde Türkiye, özelde de Antalya için ifade edebilirim ki güçlü bir şekilde ayağa kalkacak ve daha büyük hedeflere odaklanacağımız yeni başarıları hep birlikte tecrübe edeceğiz." dedi. - "Azerbaycanlıların duyduğu mutluluk ve gösterdiği muhabbet tarifsiz" AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da bir haftadır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brüksel'den Azerbaycan'a oradan da Antalya'ya geldiğini, bu bir hafta içinde yapılanların Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde nereye geldiğini gösterdiğini söyledi. Erdoğan'ın Brüksel'de bütün önemli NATO ülkelerinin devlet başkanları ve başbakanlarıyla hem ikili ve müttefiklik alanıyla ilgili hem de bölgesel konularda kapsamlı görüşmeler yaptığını belirten Yıldırım, bu vesileyle Türkiye'nin tezlerinin bir kez daha kamuoyu ile paylaşıldığını ifade etti.

Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa'da, dünyaya ve işgalcilere karşı en anlamlı mesajı verdiğini belirterek, "Azerbaycanlıların duyduğu mutluluk ve gösterdiği muhabbet tarifsiz." dedi. Antalya'da ise Güneydoğu Avrupa devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı, Türkiye'nin dönem başkanlığındaki son toplantıya ev sahipliği yapıldığını belirten Yıldırım, burada Balkanlarda barış ve istikrarın devam etmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başından beri bölge ülkeleriyle yürüttüğü dengeli politikanın nasıl benimsendiğine şahit olunduğunu söyledi. Yıldırım, Balkanlarda hesabı olan emperyal güçlerin, her zaman gözyaşı ve acı getirdiğini, ancak Osmanlı dahil Türkiye'nin orada kardeşliğin daim olması, etnik ve din, dil ayrılıklarının çatışma vesilesi olmaması için çok önemli işler yaptığını belirterek şunları kaydetti: "Özellikle Sırbistan Bosna Hersek Barış Yolu, bu kardeşliği, bu iş birliğini pekiştiren, sağlamlaştıran önemli bir projedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle başlatılan bir projedir. Başkaları bölge için sadece konuşuyor. Sadece nutuk atıyor ama ellerini taşın altına hiçbir zaman koymuyor. O bölge ülkelerinin konuşmalarında 'Bize aşı gönderdiniz, sağlık malzemesi gönderdiniz. İmdadımıza ilk olarak siz yetiştiniz.' demelerini ve bu yüzden de teşekkürlerini sayın Cumhurbaşkanımıza bütün dünyanın önünde ifade etmeleri, bir Türk vatandaşı olarak bize en büyük gururu yaşattı."

Tüm dünyanın salgın nedeniyle büyük acı yaşandığını ve bu süreçte hiçbir şeyin öngörülemez hale geldiğini belirten Yıldırım, Türkiye'nin ise vaktinde yaptığı yatırımlar sayesinde bu olağanüstü dönemi en az hasarla atlatan ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Yıldırım şunları kaydetti: "Bu toplantıyla birlikte Antalya programı bitiyor ama buradan teşkilatımızın alması gereken mesaj şudur; 2023'e giderken artık yüz yüze tedbirleri de alarak parti faaliyetlerimizi, vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmeleri çok daha seri şekilde çok daha geniş bir şekilde başlatacağız. Bu toplantı, bunun işaretidir ve inşallah sadece Antalya'da değil 81 vilayetimizin tamamında, bütün ilçelerimizde, mahalle ve köylerimizde, herkese her gönüle ulaşmanın fırsatını bulup eski güzel günleri tekrar ihya edeceğiz. Antalya teşkilatı bu yönde öncü bir adım attı, inşallah diğer iller de bunu takip edecek." Daha sonra kalabalığa "2023 için hazır mısınız?" sorusunu yönelten Yıldırım'a salondakiler, "hazırız" cevabını verdi. Ardından, "2023'te tekrar AK Parti'yi, tekrar Cumhurbaşkanımızı seçmek için canla başla çalışmaya var mısınız?" sorusunu soran Yıldırım, kalabalıktan "varız" cevabını aldı.