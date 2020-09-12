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AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Açıkyıldız güven tazeledi

ARDAHAN HABERLERİ  | 12.09.2020 22:49 | Son Güncelleme

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız 7.

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde güven tazeledi.
Ardahan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde, mevcut başkan Özgür Açıkyıldız ile Osman Yıldız’ın yarıştığı seçimde, 276 oyun 162’sini alan Açıkyıldız, yeniden ilçe başkanı seçildi.
Kongrede konuşan AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, kongrelerin bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı. Başkan Aydın, “Bugüne kadar yönetimde görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin emekleri Cumhurbaşkanımıza destek oldu, moral oldu, sevinç oldu. ’Her zaman davamızın ve şehrimizin menfaatlerini ön planda tutacağız. İstişareden, ortak akıl ve adaletten asla ayrılmayacağız ve en çok çalışan teşkilat mensubumuzdan çok daha fazla çalışacağız” dedi.
Açıkyıldız ise, AK Parti’de yeniden görev almanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi. Kendilerine güç ve destek veren gönüldaşlarına teşekkür eden Açıkyıldız, “Sadece seçimden seçime değil, yarın seçim olacakmış gibi yürüttüğümüz bu çalışmalardan, olumlu dönüşler aldığımızı da buradan ifade etmek isterim. Göz açıp kapayana kadar hızla geçen bu sürecin ardından, bugün Kongremizde, siz değerli dava ve yol arkadaşlarımız bu göreve yeniden layık gördünüz. Bu dava bizim davamızdır, bu yol bizim yolumuzdur. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, bu yol uzun ve ince bir yoldur. Bundan dolayı ’İnandığın Yolda Yürü’ şiarıyla çıktığımız yeni dönemin; Partimizin, milletimizin ve gönül coğrafyamızın, birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, kongremize katılım sağlayarak bizlere güç veren, destek veren misafirlerimize ve AK Partili gönüldaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah’’ şeklinde konuştu.

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