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AK Parti Arguvan teşkilatının hedefi büyük

MALATYA HABERLERİ  | 28.08.2020 15:35 | Son Güncelleme

Yeni göreve gelen Ak Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen ilk toplantısını yaptıAK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen, toplantıda yaptığı açıklamada, “Bugün burada kongreden sonraki ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz.

AK Parti Arguvan teşkilatının hedefi büyük

Yeni göreve gelen Ak Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen ilk toplantısını yaptı
AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen, toplantıda yaptığı açıklamada, “Bugün burada kongreden sonraki ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 7. Olağan Kongremizi sıkıntısız olarak yaptık. Bundan sonra bayrağı daha da yukarılara taşıyacağız. Arguvan ilçemize güzel bir başarı elde ederek bir girişime başladık. Yeni bir yönetim yeni bir başlangıç demek. Hedefimiz başında AK Parti’yi güzel ilçemizde de götürebildiğimiz yere kadar götürmek olacaktır. Onun içinde hep sahada olacağız ve sahada sıkmadık el çalmadığımız kapı bırakmayacağız. Her vatandaşımıza ulaşacağız. Yorulmak yok yola devam” dedi.
Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile iş başına getirilen Uşen, “Bize bu görevi layık gören başta Malatya il başkanımız İhsan Koca, Milletvekillimiz Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan,a AK Parti il teşkilat başkanımız Ekrem Dağ’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Toplantı sonrası Uşen ve ilçe yönetimi, Arguvan Emniyet Amirliğini ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyarete bulundular.

AK Parti Arguvan teşkilatının hedefi büyük

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