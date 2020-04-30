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AK Parti Arguvan’da maske dağıttı

MALATYA HABERLERİ  | 30.04.2020 16:12 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Malatya’nın Arguvan ilçe esnaflarına ve vatandaşlara maske dağıtıldı.Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya İl Başkanı İhsan Koca tarafından, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Arguvan ilçe teşkilatına gönderilen maskeler, esnaflar ve vatandaşlara, AK Parti İlçe Koordinatörü Metin Karadoğan ile Arguvan İlçe Başkanı Kudret Kılıç tarafında dağıtımı yapıldı.AK Parti İlçe Koordinatörü Metin Karadoğan, Devletin salgın hastalığın önlenmesi için her türlü önlemi aldığını belirterek, “Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında il başkanımızın gönderdiği maskeleri dağtıyıyoruz" dedi.Karadoğan, “Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Malatya’nın Arguvan ilçe esnaflarına ve vatandaşlara maske dağıtıldı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya İl Başkanı İhsan Koca tarafından, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Arguvan ilçe teşkilatına gönderilen maskeler, esnaflar ve vatandaşlara, AK Parti İlçe Koordinatörü Metin Karadoğan ile Arguvan İlçe Başkanı Kudret Kılıç tarafında dağıtımı yapıldı.
AK Parti İlçe Koordinatörü Metin Karadoğan, Devletin salgın hastalığın önlenmesi için her türlü önlemi aldığını belirterek, “Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında il başkanımızın gönderdiği maskeleri dağtıyıyoruz" dedi.
Karadoğan, “Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim ve maskesiz dışarı çıkmayın. Bu süreci sağlığımıza bir zarar gelmeden atlatmak için el ele vererek kurallara uymamız gerekmektedir" diye konuştu.

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