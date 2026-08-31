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Galatasaray'da Camavinga bombası! Real Madrid fiyat kırdı

Milan'dan Rafael Leao'yu alarak tüm dünyada büyük ses getiren Galatasaray, orta saha transferinde gözünü Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga'ya dikti. İspanyol devinin bonservis beklentisinde 55 milyon Euro'ya kadar inmesiyle sarı-kırmızılılar süreci yakından takibe aldı.

Galatasaray'da Camavinga bombası! Real Madrid fiyat kırdı
Emre Şen
Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kadrosuna katarak dünya futbolunda büyük yankı uyandıran Galatasaray, orta saha transferi için de hedefini zirveye koydu. Sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'in genç yıldızı Eduardo Camavinga'yı renklerine bağlamak için yoğun bir mesai harcıyor.

KAVUKCU VE BURUK'UN BÜYÜK HAYALİ

Galatasaray da Camavinga bombası! Real Madrid fiyat kırdı 1

Transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu ve Teknik Direktör Okan Buruk'un en büyük hayali, Fransız yıldıza sarı-kırmızılı formayı giydirmek. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve sol bekte de başarıyla görev yapabilen 23 yaşındaki çok yönlü oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, kulüple ve oyuncu cephesiyle görüşmelerini uzun süredir sürdürüyor.

REAL MADRİD BEKLENTİYİ 55 MİLYON EURO'YA DÜŞÜRDÜ

Galatasaray da Camavinga bombası! Real Madrid fiyat kırdı 2

İspanyol devinin, kadroda düşünmediği başarılı futbolcu için bonservis bedelini 55 milyon Euro seviyelerine kadar düşürdüğü öğrenildi. İspanya'da transfer döneminin 2 Eylül'de sona erecek olması, Galatasaray'ın transferdeki kilit noktası konumunda. Real Madrid'in bu tarihe kadar orta sahaya yeni bir takviye yapması halinde Camavinga'nın bonservis bedelinde mecburi olarak daha da indirime gidilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler, süreci yakından takip ederek pusuya yatmış durumda.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Galatasaray da Camavinga bombası! Real Madrid fiyat kırdı 3

Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösterilen Fransa Milli Takımı'nın yıldızı, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 2 gol ve 1 asistle oynamıştı. Yetenekli futbolcu, bu sezon ise eflatun-beyazlı formayla 3 resmi maçta toplam 112 dakika süre aldı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Eduardo Camavinga
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