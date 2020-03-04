YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. AK Parti Avanos İlçe teşkilatı yöneticileri, Süslü’yü ziyaret etti

AK Parti Avanos İlçe teşkilatı yöneticileri, Süslü’yü ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 04.03.2020 16:07 | Son Güncelleme

AK Parti Avanos İlçe yöneticilerinden Ethem Demirtaş ve Ömer Yasakçı, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.AK Parti Avanos İlçe Başkanlığı’nın hafta sonunda yapılacak olan 7.Olağan kongresi öncesinde İlçe yöneticilerinden Ethem Demirtaş ve Ömer Yasakçı, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret ederek yapılacak olan kongreye davet ettiler.Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ziyaretlerinden dolayı ilçe yöneticilerine teşekkür ederken AK Parti 7.Olağan kongresinin Avanos için hayırlı olmasını diliyorum dedi.

AK Parti Avanos İlçe teşkilatı yöneticileri, Süslü’yü ziyaret etti

AK Parti Avanos İlçe yöneticilerinden Ethem Demirtaş ve Ömer Yasakçı, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.
AK Parti Avanos İlçe Başkanlığı’nın hafta sonunda yapılacak olan 7.Olağan kongresi öncesinde İlçe yöneticilerinden Ethem Demirtaş ve Ömer Yasakçı, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret ederek yapılacak olan kongreye davet ettiler.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ziyaretlerinden dolayı ilçe yöneticilerine teşekkür ederken AK Parti 7.Olağan kongresinin Avanos için hayırlı olmasını diliyorum dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Nevşehir Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
12:58
İkindi
16:10
Akşam
18:44
Yatsı
20:00

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Akün Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ürgüp’te şehir içi dolmuşlar Zabıta tarafından denetlendi

Ürgüp’te şehir içi dolmuşlar Zabıta tarafından denetlendi

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi’nde

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi’nde

Öğrenciler sınav stresini bu oyunla atıyorlar

Öğrenciler sınav stresini bu oyunla atıyorlar

Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı

Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.