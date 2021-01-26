AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Göğde, güven tazeledi

AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen kongrede mevcut başkan Duygu Göğde yeniden seçildi.

AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi sosyal mesafe kuralları kapsamında Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. AK Partili kadınların büyük heyecan yaşadığı kongrede kadınlar yeni yönetimi belirledi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Esma Ersin’in divan başkanlığını yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Başkanı Ersin yaptığı konuşmada "5 milyon 300 bin kadın üyemiz ile 81 il ve 922 ilçede kadın kadın kolları teşkilatlarımız ile ak kadınlarımızın mücadele azmi, kararlılıkları, inanmış ve adanmışlıkları gücümüze güç katıyor" dedi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, "Bir çocuğun gözünde ışıltı, bir yaşlının dilinde dua, bir yaralı gönüle merhem olmak için çalışıyor ve çabalıyoruz. Ülkemizin geleceği için, çocuklarımıza güzel bir yarın bırakabilmek için inandığımız yolda yürürken önümüze çıkan her zorluk bizi duraksatmaz, aksine güçlendirir. Çünkü biz AK Kadınlar olarak biliriz ki davası hak olanın, yardımcısı Allah’tır, hak olan davada zafer de muhakkaktır. Görevde bulunduğumuz 3 sene boyunca uyum içerisinde dolu dolu günlerimiz geçti. Omuz omuza yürüdüğümüz değerli dava arkadaşlarımın azimli çalışmaları gelecekte daha güzel günler göreceğimizi müjdeliyor. Yeni yönetimimiz partimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuşarak kendisine destek veren tüm partililere teşekkür etti.