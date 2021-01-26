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AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Göğde, güven tazeledi

26.01.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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AK Parti Aydın 6.

AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen kongrede mevcut başkan Duygu Göğde yeniden seçildi.

AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi sosyal mesafe kuralları kapsamında Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. AK Partili kadınların büyük heyecan yaşadığı kongrede kadınlar yeni yönetimi belirledi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Esma Ersin’in divan başkanlığını yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Başkanı Ersin yaptığı konuşmada "5 milyon 300 bin kadın üyemiz ile 81 il ve 922 ilçede kadın kadın kolları teşkilatlarımız ile ak kadınlarımızın mücadele azmi, kararlılıkları, inanmış ve adanmışlıkları gücümüze güç katıyor" dedi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, "Bir çocuğun gözünde ışıltı, bir yaşlının dilinde dua, bir yaralı gönüle merhem olmak için çalışıyor ve çabalıyoruz. Ülkemizin geleceği için, çocuklarımıza güzel bir yarın bırakabilmek için inandığımız yolda yürürken önümüze çıkan her zorluk bizi duraksatmaz, aksine güçlendirir. Çünkü biz AK Kadınlar olarak biliriz ki davası hak olanın, yardımcısı Allah’tır, hak olan davada zafer de muhakkaktır. Görevde bulunduğumuz 3 sene boyunca uyum içerisinde dolu dolu günlerimiz geçti. Omuz omuza yürüdüğümüz değerli dava arkadaşlarımın azimli çalışmaları gelecekte daha güzel günler göreceğimizi müjdeliyor. Yeni yönetimimiz partimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuşarak kendisine destek veren tüm partililere teşekkür etti.

AK Parti’nin çok büyük bir aile olduğunu ve 2023 seçimlerinde Aydın’ın parmakla gösterilecek başarılı bir il olacağını ifade eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "AK Parti sadece bu salonlardan ibaret değil. İsminin kenarında il ve ilçe yönetim kurulu üyesi, belediye başkanı olan insanlardan ibaret değil. AK Parti bazen gözü yaşlı dualarda, bir öksüzün göz yaşında ve Allah razı olsun duasındadır. Biz siyaseti görev bilinci, sorumluluk bilinci, aşk ve heyecanla yapıyoruz. Allah hiç kimsenin gözündeki ve kalbindeki heyecanı dindirmesin. Eğer heyecan olmazsa bu dava yürümez. Hamdolsun geçen hafta yine bu salonda büyük bir coşku ile il kongremizi gerçekleştirdik. Bugün kadın kollarımız haftaya da gençlik kollarımızın ilk kongresini gerçekleştirerek kongre sürecimizi tamamlayacağız. 2023 hedefimize resmi takvime göre 2 buçuk yıl çalışacağımız bir dönem. Çok önemli bir süreçte bu kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Salgınla boğuşan dünyada güçlü olarak gördüğümüz devletlerin tuzla buz olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye dimdik ayakta. Sağlık sistemi ile de bir çok dünya ülkesine örnek oluyor. Hamdolsun milli savunma sanayimizdeki yükseliş, Suriye’de, Azerbaycan’daki başarılarımız artık dünyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi hiç bir şeyin eskisi olmadığının çok açık göstergesi. 2023 hedefimize emin adımlarla ilerlerken inanıyorum ki Aydın Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma gösterecek. 2023 seçim sonuçları açıklandığında da Allah’ın izni ile Aydın parmakla gösterilen bir il olacak ve bu başarıyı siz dava arkadaşlarımızın gayretleri ile gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne, Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Esma Ersin, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın Milletvekilleri, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Meltem Bölük, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

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