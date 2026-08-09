Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Amedspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken transferin oyuncuyla yapılacak anlaşmaya bağlı olduğu belirtildi.

AMEDSPOR'UN GÜNDEMİNDE OĞUZ AYDIN

Sacha Tavolieri'nin haberine göre transfer çalışmalarını sürdüren Amedspor, Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı. Sacha Tavolieri'nin haberine göre Diyarbakır ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerini sürdürüyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Amedspor ile Fenerbahçe arasında transfer konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, sürecin henüz tamamlanmadığı aktarıldı. Tarafların şartlar üzerinde anlaşmaya çalıştığı ifade edildi.

SON KARAR OĞUZ AYDIN'DA

Transferin gerçekleşmesi için Oğuz Aydın'ın kişisel şartlarda Amedspor ile anlaşması gerekiyor. Oyuncuyla yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Amedspor, Oğuz Aydın'ı kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.