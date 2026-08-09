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Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı transfer hedefi olarak belirledi.

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!
Burak Kavuncu
Oğuz Aydın

Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Amedspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken transferin oyuncuyla yapılacak anlaşmaya bağlı olduğu belirtildi.

AMEDSPOR'UN GÜNDEMİNDE OĞUZ AYDIN

Amedspor dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi! 1

Sacha Tavolieri'nin haberine göre transfer çalışmalarını sürdüren Amedspor, Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı. Sacha Tavolieri'nin haberine göre Diyarbakır ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerini sürdürüyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Amedspor dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi! 2

Amedspor ile Fenerbahçe arasında transfer konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, sürecin henüz tamamlanmadığı aktarıldı. Tarafların şartlar üzerinde anlaşmaya çalıştığı ifade edildi.

SON KARAR OĞUZ AYDIN'DA

Amedspor dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi! 3

Transferin gerçekleşmesi için Oğuz Aydın'ın kişisel şartlarda Amedspor ile anlaşması gerekiyor. Oyuncuyla yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Amedspor, Oğuz Aydın'ı kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Oğuz Aydın amedspor fenerbahçe
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aziz vaşkan bu oğuzu bu adamlara versin takımdan acil istifa etsin
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