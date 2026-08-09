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Hastaneye kaldırılmıştı! Atiye'nin sahneye çıkmama sebebi bambaşka çıktı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde konser verecek olan Atiye'nin, önce kendisinin geç kalması, daha sonra da dansçıları gelmeden sahneye çıkmayacağını söylemesi sebebiyle konseri iptal edildi. Alanda saatlerce bekleyen vatandaşlar ise Atiye'ye yuhalayarak büyük tepki gösterdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne alması beklenen Atiye'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Ancak gerçek biraz farklı çıktı.

Hastaneye kaldırılmıştı! Atiye nin sahneye çıkmama sebebi bambaşka çıktı 1

Festival kapsamında sahne alması planlanan Atiye'nin, belirlenen program saatinden yaklaşık 45 dakika sonra sahne alanına gelmesi ortamı gerdi. Konser için uzun süredir hazırlık yapan ekipler ve alanı dolduran vatandaşlar ise uzun süre Atiye'nin sahneye çıkmasını bekledi. Atiye'nin konser alanına gelmesinin ardından, dansçılarının henüz gelmediği belirtildi. Atiye'nin, dansçıları gelmeden sahneye çıkmak istemediğini ifade ederek yaklaşık 20 dakika daha sahne arkasında beklediği belirtildi.

Hastaneye kaldırılmıştı! Atiye nin sahneye çıkmama sebebi bambaşka çıktı 2

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SAHNESİ İPTAL EDİLDİ

Yaşanan gecikmelerin ardından programın daha fazla aksamasını istemeyen ekipler tarafından Atiye'nin konseri iptal edildi. Saat 21.00'de sahne alması beklenen Atiye, saat 22.00 olmasına rağmen sahneye çıkmayınca konser alanını dolduran binlerce vatandaş tarafından yuhalandı.

Hastaneye kaldırılmıştı! Atiye nin sahneye çıkmama sebebi bambaşka çıktı 3

HASTANEYE GİTTİ

Atiye'nin sahnesinin iptal edilmesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne zehirlenme şüphesiyle başvurduğu ve bu sebeple konsere çıkmadığını iddia ettiği öğrenildi. Sahne arkasında çekilen görüntülerde ise Atiye'nin dansçılarının gelmeden sahneye çıkmayacağını söylediği anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Atiye
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
insanlarla dalga geçmeyi bırakın, saygılı olmayı öğrenin, kimse sizi beklemek zorunda değil
HAK ETMEDİĞİ RDEĞERİ VERİNCE BÖYLE OLUR
buna karşın atiyeye odenen miktar kadar tazminat ödemesi gerekir şarkıcının
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