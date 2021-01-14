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AK Parti Aydın İl Kongresi’ne Bakan Selçuk ve Parti Sözcüsü Çelik katılacak

14.01.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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AK Parti Aydın İl Kongresi’ne Bakan Selçuk ve Parti Sözcüsü Çelik katılacak

AK Parti Aydın İl Teşkilatı’nın 18 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek olan 7.

AK Parti Aydın İl Teşkilatı’nın 18 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek olan 7. Olağan İl Kongresi, AK Parti MKYK, MYK üyesi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘un katılımıyla yapılacak.

AK Parti Aydın İl Teşkilatı 18 Ocak 2021 Pazartesi günü kongreye gidiyor. Mevcut İl Başkanı Ömer Özmen’in tek aday olarak gireceği kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemi ile kongreye katılacak. Saat: 12.00’da başlayacak olan 7. Olağan İl Kongresi’ne AK Parti MKYK ve MYK üyesi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katılacak.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, 19 yıldır partimize hizmet etmiş, önceki dönem milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve belediye başkanlarımızın katılımlarıyla, 659 il delegemizin oy kullanacağı kongremizi tüm üyelerimizin katılımıyla birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Kongremizin tekrardan ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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