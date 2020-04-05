YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. AK Parti Aydın Kadın Kolları’ndan sağlık çalışanlarına destek

AK Parti Aydın Kadın Kolları’ndan sağlık çalışanlarına destek

AYDIN HABERLERİ  | 05.04.2020 09:08 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı, sağlık çalışanlarına destek olmak için evde hazırladıkları ikramları İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz’e teslim etti.Tüm dünyayı tehdit eden coronavirüs salgını dolayısıyla gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personeline bir destek de AK Parti Aydın İl Kadın Kolları’nda geldi.

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı, sağlık çalışanlarına destek olmak için evde hazırladıkları ikramları İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz’e teslim etti.
Tüm dünyayı tehdit eden coronavirüs salgını dolayısıyla gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personeline bir destek de AK Parti Aydın İl Kadın Kolları’nda geldi. AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde’nin önderliğinde il yönetim kurulu üyeleri evde poğaça, kurabiye, kek, börek ve pasta yaptı. AK kadınlar hazırladıkları ikramlıkları tek tek özenle paketleyerek sağlık çalışanlarına iletilmek üzere Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ü makamında ziyaret ederek teslim etti.
AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Hiç birinin hakkı ödenmez. Bizler de çoğu zaman hastalarla ilgilenmekten yemek yeme fırsatı dahi bulamayan sağlık çalışanlarımız için çeşitli ikramlıklar hazırlayarak müdürümüze teslim ettik. Afiyet olsun" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü

Tomografi çekiminde korona virüs riskine dikkat

Tomografi çekiminde korona virüs riskine dikkat

Trafik ışıklarında uyarı

Trafik ışıklarında uyarı

Muğla’da toplu taşımada maskeli dönem başladı

Muğla’da toplu taşımada maskeli dönem başladı

Aydın Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
13:16
İkindi
16:52
Akşam
19:42
Yatsı
21:00

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Eraydın Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ADH’de sağlık hizmet araçları yenilendi

ADH’de sağlık hizmet araçları yenilendi

ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu

ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu

Hasta Oğlu İçin Kitap Yazdı

Hasta Oğlu İçin Kitap Yazdı

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.