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AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş: Pandemi nedeniyle bayramı uyarılara dikkate alarak kutlayalım

AYDIN HABERLERİ  | 30.07.2020 23:20 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, vatandaşların bayramlaşırken pandemi kurallarına riayet etmesini istedi.Bayramların bizleri bir araya getiren, kardeşlik ruhunu yenileyen, muhabbet ve dayanışmayı hatırlatan özel günler olduğunu belirten Mustafa Savaş, mesajında "Kurban Bayramı ise özellikle paylaşmanın en güzel resmedilmiş hallerinden birisidir.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş: Pandemi nedeniyle bayramı uyarılara dikkate alarak kutlayalım

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, vatandaşların bayramlaşırken pandemi kurallarına riayet etmesini istedi.
Bayramların bizleri bir araya getiren, kardeşlik ruhunu yenileyen, muhabbet ve dayanışmayı hatırlatan özel günler olduğunu belirten Mustafa Savaş, mesajında "Kurban Bayramı ise özellikle paylaşmanın en güzel resmedilmiş hallerinden birisidir. Unutmamalıyız ki kurban vefanın, fedakarlığın, sadakatin ve teslimiyetin simgesidir. Kıymetli hemşehrilerimden özellikle Kovid-19 pandemisi gölgesinde bir Kurban Bayramı geçireceğimizi unutmamalarını istirham ediyorum. Maske ve mesafe kurallarına uyarak; kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını riske atmayalım. Şehir içi ve şehirler arası yolculuklarda trafik kurallarına uyalım. Mutluluğumuzu üzüntüye dönüştürmeyelim. Pandemi sürecinde telefonla da olsa gönül alabilmeli; büyüklerimizi, yetimlerimizi, hastalarımızı, kimsesizleri ve ihtiyaç sahiplerini hassaten gözetebilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerimle, tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim’den bizleri bir sonraki Kurban Bayramı’na sağlık ve huzurla kavuşturmasını niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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