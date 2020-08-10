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AK Parti Aydın Milletvekillerinden Koçarlı çıkartması

AYDIN HABERLERİ  | 10.08.2020 17:59 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yoğun bir yasama yılı sonrası tatile girmesinin ardından AK Parti Aydın’da 4 milletvekili İlçe ziyaretlerine Koçarlı ilçesi ile başladı.İlk ziyaretini Koçarlı ilçesine gerçekleştiren milletvekilleri AK Parti Koçarlı İlçe Başkanlığı ile Koçarlı Belediyesi’ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yoğun bir yasama yılı sonrası tatile girmesinin ardından AK Parti Aydın’da 4 milletvekili İlçe ziyaretlerine Koçarlı ilçesi ile başladı.
İlk ziyaretini Koçarlı ilçesine gerçekleştiren milletvekilleri AK Parti Koçarlı İlçe Başkanlığı ile Koçarlı Belediyesi’ni ziyaret etti. Milletvekilleri ve beraberindekiler ayrıca Koçarlılı esnafları ziyaret ederek daha sonrada Şehit Ragıp As Park’ın da mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.
AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı İl Başkanı Ömer Özmen, Koçarlı İlçe Başkanı İlyas Arslan, İl Kadın Kolları Duygu Göğde, İl ve İlçe teşkilat üyelerinin katılımı ile gerçekleşen belediye ziyaretinde milletvekilleri ve beraberindekiler Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile İlçeye yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Koçarlı Sanayi sitesi esnafını tek tek ziyaret eden Ak Parti Aydın milletvekilleri yanı sıra Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen de esnafla sohbet edip hayırlı işler dileklerini ilettiler.
Ziyaretin ardından Şehit Ragıp As parkında mahalle muhtarları ile düzenlen toplantıyla, YİKOP Karayolları, DSİ ve AYDEM yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve temennilerini dinleyerek yapılacak ve yapılması planlanan çalışmaları ilçe muhtarlarının talepleri doğrultusunda değerlendirdiler.

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