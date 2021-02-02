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AK Parti Aydın’da yürütme kurulu üyeleri belli oldu

02.02.2021 21:06 | Son Güncelleme:
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AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen il kongresinin ardından yürütme kurulu üyeleri belirlendi.AK Parti Aydın 7’nci Olağan İl Kongresi 18 Ocak günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen il kongresinin ardından yürütme kurulu üyeleri belirlendi.

AK Parti Aydın 7’nci Olağan İl Kongresi 18 Ocak günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen kongrede mevcut İl Başkanı Ömer Özmen güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilmişti. Kongrenin ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında yürütme kurulu üyeleri belirlendi. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "AK Parti Aydın İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongremiz sonrası gerçekleştirdiğimiz il yönetim kurulu toplantımızda, yürütme kurulumuz belirlendi. Belirlenen yürütme kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Aydın İl Yürütme Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu;

"İl Siyasi Hukuki İşler Başkanı Cihat Akkuş, İl Teşkilat Başkanı Aytaç Arslan, İl Seçim İşleri Başkanı Cüneyt Bayraktar, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Erol Arıkan, İl Dış İlişkiler Başkanı Mediha Turgut, İl Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Arkun, İl Yerel Yönetimler Başkanı Nihat Aktakka, İl Ekonomi İşleri Başkanı Hüseyin Pekgüzel, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Cengiz Altıntaş, İl Mali ve İdari İşler Başkanı Erdoğan Yanık, İş AR-GE Başkanı Uğur Çetin, İl İnsan Hakları Başkanı Mehmet Kıvanç, İl Çevre Şehircilik Kültür Başkanı Mehmet Sabuncu, İl Sekreteri Mustafa Übdül."

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