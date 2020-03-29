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AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığından moral telefonu

ERZURUM HABERLERİ  | 29.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

2019 Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı olan Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 virüsü kısa sürede Dünyayı etkisi altına almıştı.

AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığından moral telefonu

2019 Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı olan Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 virüsü kısa sürede Dünyayı etkisi altına almıştı. Kovid-19 korona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı buluna 65 yaş ve üstü üyelerine moral AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığından geldi. AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığı da 65 yaş üstü üyelerine moral vermek ve yanlarında olduğunu belirtmek için telefon ile ulaşmaya başladı.
AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada " İlçemizde bulunan 65 yaş üstü üyelerimizin moral seviyesinin yüksek tutulması hemde başından beri çok başarılı şekilde yönetilen sürecin üyelerimize aktarılmasını sağlayarak bir olup birlikte bu süreci atlatacağımızı, gerek duyulmadığı acil bir durum olmadığı sürece evden dışarı çıkılmamasını telefonlar aracılığı ile üyelerimize iletiyoruz. İlçe teşkilatımızda yoğunluğa sebebiyet vermeden bir nöbet sistemi oluşturduk. Bu nöbet sistemi ile teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte Her gün 65 yaş üstü üyelerimizi ardından tüm üyelerimize telefon ile ulaşmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan gelen talepleri de ilgili makamlara iletmeye devam ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın doğru bilgi sahibi olması açısından yetkili makamların açıklamasını dikkate almasını önemle belirtiyoruz. Telefon ile ulaştığımız tüm üyelerimizden Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz için dualar ve iyi temenniler alıyoruz. Üyelerimiz onlara telefon ile ulaşmamızdan çok memnun. Ayrıca 65 yaş üstü annesi, babası, akrabası olan tüm vatandaşlarımızın büyüklerini her gün telefon ile arasın. Onların bu süreçte morale ihtiyacı var. 65 Yaş üstü büyüklerimize hastalık bulaşmasın diye evlerinde olduğunu belirtsinler. Bu süreç bittikten sonra evde kalan tüm vatandaşlarımızı teşkilatımızda çay içmeye, muhabbet etmeye bekliyoruz. Şimdilik sizler acil durum olmadığınca evde kalın Biz birlikte başaracağız" dedi.

AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığından moral telefonu

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