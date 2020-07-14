YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer’den Beyoğlu’na ziyaret

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer’den Beyoğlu’na ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu makamında ziyaret ederek devam eden hizmet çalışmaları hakkında bilgi aldı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 20 yıl sonra HDP’den AK Parti’ye geçen ilçede Başkan Beyoğlu’nun 20 yılda yapılmayan hizmetleri 1 yılda hayata geçirerek başarılı bir belediyecilik örneği ortaya koyduğunu belirten Gezer, bu durumun kent adına memnuniyet verici olduğunu söyledi.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer’den Beyoğlu’na ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu makamında ziyaret ederek devam eden hizmet çalışmaları hakkında bilgi aldı.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 20 yıl sonra HDP’den AK Parti’ye geçen ilçede Başkan Beyoğlu’nun 20 yılda yapılmayan hizmetleri 1 yılda hayata geçirerek başarılı bir belediyecilik örneği ortaya koyduğunu belirten Gezer, bu durumun kent adına memnuniyet verici olduğunu söyledi. Gezer, “Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ile birlikte sürekli olarak sahadayız, vatandaşlarımızın arasındayız. Yaptığı çalışmaları ve hizmetleri bizzat görüyorum. Halkımız yapılan hizmetlerin farkında ve takdir ediyor. Kendisini ziyaret ederek devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Bağlar’a hizmet belediyeciliğini getiren başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Beyoğlu da amaçlarının Bağlar’a hak ettiği hizmetleri kazandırmak olduğuna dikkat çekerek ziyaret nedeniyle Gezer’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:01
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:49
Yatsı
21:25

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Diyarbakır’da ulaşım hizmetlerinde büyük değişim

Diyarbakır’da ulaşım hizmetlerinde büyük değişim

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.