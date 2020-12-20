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AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "AK Parti bir kez daha icraat, hizmet ve yatırım partisi olduğunu kanıtlamıştır"

BATMAN HABERLERİ  | 20.12.2020 14:33 | Son Güncelleme

AK Parti Batman İl Başkanı A.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "AK Parti bir kez daha icraat, hizmet ve yatırım partisi olduğunu kanıtlamıştır"

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, 50 yataklı Sason Devlet Hastanesinin tamamlanıp hizmete girdiğini belirterek, AK Partinin bir kez daha icraat, hizmet ve yatırım partisi olduğunu kanıtladığını söyledi.
Batman’ın Sason ilçesinde 50 yataklı Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete girdi. Hastanenin 16 poliklinik odasından oluştuğunu belirten AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, "Yeni hizmet binasında 1 acil polikliniği, 14 acil müşahede yatağı, acil serviste 1 CPR odası, 1 acil müdahale odası-1 kontaminasyon odası, 3 ameliyathane, 4 yataklı birinci seviye yoğun bakım servisi, 2 diş ünitesi, 3 doğumhane, 4 kuvözlü yenidoğan yoğun bakım, 5 yataklı diyaliz birimi, 2 yanık odası, 2 palyatif bakım odası, 1 adet işitme tarama kabinli oda, 1 sterilizasyon birimi, 1 atık ayrıştırma birimi, yeterli kapasitede laboratuvar, röntgen üniteleri ve 12 araçlı kapalı otopark alanı bulunuyor. Hastanede 4 uzman ve 8 pratisyen hekim, 58 sağlık personeli, 60 destek personeli olmak üzere toplam 130 personel görev yapıyor. AK Parti bir kez daha icraat, hizmet ve yatırım partisi olduğunu kanıtlamıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de AK Parti şehrimize hizmet etmeye devam edecektir. Bugün AK Parti hizmetinin girmediği ev, ulaşmadığı mezra kalmamıştır. Hizmete giren hastanemiz Sasonlu hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

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