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AK Parti Batman İl Başkanı Gür’den kongreye davet

BATMAN HABERLERİ  | 06.10.2020 15:12 | Son Güncelleme

AK Parti Batman İl Başkanı Av.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür’den kongreye davet

AK Parti Batman İl Başkanı Av. Akif Gür, merkez ilçe kongresinin hafta sonu yapılacağını belirterek vatandaşları kongreye davet etti.
’İnandığın yolda yürü’ sloganı ile yapılacak olan AK Parti Batman Merkez İlçe 7. Olağan Kongresine Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir katılacak. AK Parti İl Başkanı A. Akif Gür, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in katılımıyla 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Merkez İlçe 7.Olağan Kongresine vatandaşları davet etti. Kongrenin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşeceğinin altını çizen Gür, AK Parti’nin kongrelerde küçülen değil her kongrede daha da büyüyen bir parti olduğuna işaret etti. Gür, "Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir’in teşrifleri ile cumartesi günü saat 13.30 da Güçlü Spor Kompleksinde yapılacak olan partimizin Batman Merkez İlçe 7. Olağan Kongresine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

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