AK Parti Batman İl Başkanlığı dar gelirli ailelere gıda yardımında bulundu

AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

AK Parti Batman İl Başkanlığınca temin edilen ve içinde temel gıda malzemeleri bulunan yardım kolileri, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Dağıtımlara katılan AK Parti Batman İl Başkan Abdullah Akif Gür, korona virüs salgınının ilk gününden itibaren kapsamlı ve yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi. Gür, salgın ve Ramazan ayı münasebetiyle dar gelirli ailelere yardımda bulunduklarını belirterek yardımların devam edeceğini söyledi.

Aileler yapılan yardımlardan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Gür’e teşekkür etti.



