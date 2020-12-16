AK Parti Batman İl Başkanlığının yürütme kurulu belirlendi

Geçtiğimiz ay gerçekleşen 7. Olağan İl Kongresinde güven tazeleyerek tekrar il başkanı seçilen A. Akif Gür, yürütme kurulunu belirledi.

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür başkanlığında parti binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yürütme kurulu üyeleri ve görevleri belirlendi. Buna göre, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hüseyin Borak, Teşkilat Başkanı Burhanettin Ceylan, Seçim İşleri Başkanı Yusuf Bülbül, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdulkadir Şeker, Yerel Yönetimler Başkanı Mevlüde Bilici, Sosyal Politikalar Başkanı M. Muhsin Damar, İdari ve Mali İşler Başkanı Temim Orhan, Ekonomi İşleri Başkanı Adil Kaylan, Dış İlişkiler Başkanı Tahir Direk, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Abdullah Direkçi, İnsan Hakları Başkanı Hüseyin Altun, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Suat Konaç ve İl Sekreteri Abdurrahman Sevim oldu.

Yürütme kurulu toplantısından sonra açıklamada bulunan Başkan Gür, son derece aktif bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirterek yeni yönetimle birlikte Batman’a hizmet yolunda emin adımlarla yürümeye ve 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için üstün bir gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.



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