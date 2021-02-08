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AK Parti Bayburt 7. Olağan İl Kongresi

08.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "İnşallah yeni anayasayı yapmaya muvaffak olacağız. Hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında sıra dağlar gibi duracağız ve serüvenimiz devam edecek" - Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Müstemleke zihniyetine asla ve asla geçiş vermeyeceğiz. Üniversitelerimizin kışkırtılmasına geçit vermeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İnşallah yeni anayasayı yapmaya muvaffak olacağız. Hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında sıra dağlar gibi duracağız ve serüvenimiz devam edecek." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Bayburt Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Bayburt 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Yavuz, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu söyledi.

Davasına bağlı insanlar olarak makam olmasa dahi davaya omuz vermeye mecbur olduklarını belirten Yavuz, makamları düşse de sarsılmadan yollarına devam etmenin gerektiğini ifade etti.

Yavuz, davanın liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"İşte böyle bir lider önümüzde iken nice yollar katettik. Ne kadar pranga varsa söktük attık, Allah'a şükürler olsun. Ama daha yolun başındayız. Bu serüveni kayda geçirmenin yolu yeni bir anayasa. İnşallah yeni anayasayı yapmaya muvaffak olacağız. İnşallah hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında sıra dağlar gibi serüvenimiz devam edecek. Bayburt inşallah bu zamana kadar olduğu gibi desteğini verecek. Toparlanacağız. Kenetlenip daha mutlu ve güçlü olarak yola devam edeceğiz."

- "Üniversitelerimizin kışkırtılmasına geçit vermeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise 2 gün önce bir gazetenin "Amerika Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" şeklinde başlık attığını belirterek, konuya tepki gösterdi.

"Bu bir müstemleke zihniyetidir." ifadesini kullanan Kaya, bu zihniyeti geçmişten tanıdıklarını söyledi.

Kadınların ailenin direği olduğunu ve gayretleriyle ülkeye daha çok hizmetler edeceklerini vurgulayan Kaya, "Müstemleke zihniyetine asla ve asla geçiş vermeyeceğiz. Üniversitelerimizin kışkırtılmasına geçit vermeyeceğiz. Biz bu ülkenin gençlerinin, evlatlarının en iyi şekilde eğitim alarak ülkemize hizmet etmesi için çalışmaya devam edeceğiz. 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletimizin, sizlerin desteğiyle hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bunun için güçlenmemiz lazım." şeklinde konuştu.

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